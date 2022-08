Lorella Cuccarini, le foto al naturale su Instagram celebrano l’unicità dei suoi 57 anni

Fonte: IPA Lorella Cuccarini, celebra i suoi 57 anni

Lorella Cuccarini ha celebrato l’unicità dei suoi 57 anni: lo ha fatto su Instagram con un post in cui si è mostrata al naturale, solo un po’ di ombretto ad accentuare lo sguardo, ma per il resto è lei: senza trucchi e senza filtri. Con i capelli raccolti, un vestitino a fiori e nessun timore del giudizio degli altri, ma solo un consiglio: “Che la festa non finisca mai”.

Lorella Cuccarini, celebra i suoi 57 anni con due scatti naturali

La bellezza non ha età, lo sa bene Lorella Cuccarini che – nei due scatti pubblicati su Instagram per celebrare i suoi 57 anni – non teme di mostrarsi al naturale, perché la vita è anche quella che ti lascia dei segni sulla pelle. Lo aveva detto bene Anna Magnani rivolgendosi ai truccatori e facendo diventare le sue parole un consiglio per tutte noi: “Non toglietemi neppure una ruga. Le ho pagate tutte care”. E lo stesso ha fatto Lorella Cuccarini che, bellissima, ha deciso di mostrare l’unicità della sua età, fatta anche di piccoli segni sulla pelle.

Ed è più bella che mai, perché oltre al suo naturale fascino e a una bellezza che ha conquistato e conquista ancora tutti, mostra anche una profonda consapevolezza di se stessa.

Lorella Cuccarini ha festeggiato 57 anni il 10 agosto e ha deciso di celebrare la sua età con un pizzico di sana ironia, due scatti bellissimi e un messaggio di cui fare tesoro.

A corredo delle foto ha scritto: “Eccoci qui: volevo postare una foto con la mia mini torta ieri sera , ma sono stata in un fantastico ristorante senza connessione (non male, ogni tanto) – si legge -. Ho cominciato a festeggiare i miei primi trent’anni dopo la mezzanotte del 9 agosto; ieri ho spento la candelina per i restanti ventisette. Ringrazio tutti per la valanga di auguri: un carico di affetto che mi emoziona ogni volta. Per rendervi partecipi di questa giornata – semplice, ma anche speciale – stiamo preparando un video che pubblicherò molto presto sul canale Youtube”. E poi il messaggio più importante: “E che la festa non finisca mai”. Una celebrazione in piena regola della vita e un suggerimento da cui trarre insegnamento.

Lorella Cuccarini, la carriera e la cattedra da insegnante ad Amici

Lorella Cuccarini ha vissuto gran parte della sua vita sotto le luci della ribalta: ha iniziato da giovanissima a ballare in televisione (la prima volta è stata nel 1978 a 12 anni in una puntata di Ma che sera, trasmissione presentata da Raffaella Carrà). I primi anni sono dedicati alla danza, poi nel 1985 la svolta con l’arrivo a Fantastico 6 grazie a quello che di fatto è stato il suo Pigmalione: ovvero Pippo Baudo. Da quel momento per la ballerina e conduttrice si aprono le porte dello showbiz. Musica, danza, programmi tv, ma anche teatro e recitazione: Lorella Cuccarini nel corso della sua carriera ha mostrato il suo talento trasversale in tanti ambiti diversi. Dal 2020 è sbarcata alla corte di Maria De Filippi: ad Amici ha prima ricoperto il ruolo di insegnante di danza e poi quello di canto. Ruolo che vestirà anche nella prossima stagione televisiva.

È stata confermata, infatti, come insegnante di canto per la prossima edizione di Amici.