Lorella Cuccarini, la verità sul suo futuro ad “Amici” e la confessione su Maria De Filippi

Fonte: IPA Lorella Cuccarini

Grande protagonista della scorsa edizione di Amici, la splendida Lorella Cuccarini ha deciso di rivelare quale sarà il suo futuro televisivo, rispondendo in questo modo alle tantissime domande dei suoi fan che vorrebbero rivederla nel talent show di Canale 5. E, per l’occasione, ha parlato anche di Maria De Filippi e del loro rapporto professionale.

Lorella Cuccarini, confermato il suo ritorno ad Amici

Sebbene il talent show si sia concluso solo da poche settimane, c’è già gran fermento per la nuova edizione di Amici. Proprio in questi giorni hanno avuto inizio i casting, volti a selezionare i ragazzi che si contenderanno un banco nella scuola più amata d’Italia. E nel contempo sono partite le prime indiscrezioni sul cast dei professori: chi verrà riconfermato e chi invece prenderà altre strade? Secondo alcune voci, Maria De Filippi sarebbe in procinto di perdere due volti storici del programma, ovvero Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli.

Se quest’ultima non ha ancora rotto il silenzio sul suo futuro ad Amici, non si può dire lo stesso della biondissima showgirl: nelle ultime ore, la Cuccarini ha dato una splendida notizia al pubblico, annunciando di essere pronta per la sua terza stagione come professoressa. “Proseguirò come coach, e quasi sicuramente per il canto” – ha spiegato in una lunga intervista a Leggo, novità che ha poi confermato tra le sue storie di Instagram. Quindi ha raccontato i suoi progetti che la terranno decisamente molto impegnata nei prossimi mesi. Oltre al talent, infatti, Lorella ha in previsione un ritorno al teatro.

Nel ruolo di Madre Gothel, sarà protagonista del musical Rapunzel in scena al Brancaccio di Roma: “Tenevo a tornare a teatro, dopo il periodo difficile che abbiamo vissuto sentivo il bisogno del contatto con il pubblico” – ha ammesso. E non ci sarà alcun problema nel tenere in mano le redini di due lavori così importanti: “Ho concordato con il programma”. Insomma, la Cuccarini ci sarà. Probabilmente, al suo fianco ritroveremo anche Raimondo Todaro nei panni di insegnante di ballo, ma per lui non è ancora arrivata l’attesissima conferma.

Lorella Cuccarini, il rapporto con Maria De Filippi

La prossima sarà la terza edizione che avrà Lorella Cuccarini nel cast: dopo un primo anno come professoressa di ballo, la scorsa stagione si è dedicata al canto e sembra intenzionata a proseguire su questa strada. “Con Maria De Filippi si lavora benissimo, ammiro la sua capacità di creare programmi anche molto diversi tra loro” – ha rivelato la showgirl, sbottonandosi un po’ sulla padrona di casa ad Amici – “E poi, è una persona che sa davvero ascoltare gli altri, qualità rara”.

Con l’annuncio della Cuccarini, si delinea sempre più il cast del talent show. Pare ormai certo che rivedremo anche Rudy Zerbi, Alessandra Celentano e Veronica Peparini, veri pilastri della trasmissione di Canale 5. Mentre, come già detto, Anna Pettinelli sarebbe a rischio. Secondo alcune indiscrezioni, il suo posto come coach di canto potrebbe essere assegnato a Michele Bravi. Sarebbe un colpo grosso per Maria, ma dovremo attendere ancora un po’ per scoprire se ci sarà davvero un avvicendamento del genere dietro il bancone di Amici.