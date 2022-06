Rivoluzione ad “Amici”: Maria De Filippi perde due Prof storiche

Le coppie più belle nate ad Amici di Maria De Filippi (e quali resistono)

Campeggia un gigantesco punto interrogativo sul destino di Amici di Maria De Filippi. Neanche il tempo di veder trionfare Luigi Strangis nell’ultima edizione, che ecco subito le prime indiscrezioni sul futuro del talent show di Canale 5. Voci (almeno per il momento) che riguardano due amatissime Prof di canto della scuola: Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli potrebbero lasciare definitivamente il cast.

“Amici”, l’indiscrezione su Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli

Solitamente si dice che “squadra che vince, non si cambia”. Ma a giudicare dalle ultime indiscrezioni che circolano nel web sembra che il detto non valga per Amici. Il talent di Maria De Filippi si starebbe preparando non a uno, ma a ben due addii di un certo rilievo. A riportarlo è stato l’esperto di gossip Amedeo Venza, tramite il suo profilo Instagram: “Colpo di scena! Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli potrebbero essere fuori dal cast per la prossima edizione di Amici perché impegnate in altri progetti”, ha scritto nelle stories.

In un batter d’occhio la notizia è rimbalzata tra i fan del programma che si sono molto affezionati alle due Prof di canto. Lorella e la Pettinelli sono ormai un’istituzione e hanno saputo far breccia nel cuore del pubblico, la prima con la sua dolcezza e con il suo incredibile talento (come dimenticare le esibizioni dei Cucca-Todo, col maestro Raimondo Todaro) e la seconda con la sua grande esperienza nel mondo della musica e i piccati botta e risposta col “rivale” Rudy Zerbi.

Al momento né le dirette interessate, né la padrona di casa Maria De Filippi hanno rilasciato dichiarazioni in merito, perciò le voci restano tali. Tuttavia è lecito pensare che le due professioniste possano avere in cantiere altri progetti lavorativi, ragion per cui non sarebbero del tutto disponibili ad affrontare i tanti mesi di talent e le registrazioni del Serale.

“Amici”, il grande successo di Maria De Filippi e dei suoi talenti

Se l’indiscrezione venisse confermata, gli affezionati telespettatori di Amici dovrebbero prepararsi a un bel cambiamento nella prossima edizione del talent. Non che sia la prima volta, certo. In passato si sono passati il testimone tanti professionisti tra i Prof, con l’unica certezza di vedere dietro alla cattedra l’inossidabile (e super criticata) Alessandra Celentano, che fa parte del cast quasi dall’inizio (si parla del 2003).

Il cambiamento non è mai qualcosa di completamente negativo, sebbene all’inizio possa causare qualche perplessità in chi si è affezionato a determinati nomi e volti. Quel che è certo (e ne abbiamo conferma da tanti anni) è che Maria De Filippi non prende mai decisioni casuali e calcola ogni cosa nel minimo dettaglio, riuscendo di volta in volta a decretare il successo del talent.

Le parole di ammirazione spese dalla Cuccarini alla fine dell’ultima edizione di Amici proprio nei confronti della De Filippi lasciano un barlume di speranza: sembrano più un “arrivederci” che un “addio”. Non ci resta che attendere comunicazioni ufficiali da parte della produzione e delle dirette interessate. E intanto ci godiamo un’estate al ritmo delle hit di Luigi Strangis, Albe, Sissi e dei ragazzi che ci hanno fatto sognare ed emozionare in prima serata su Canale 5.