“Un momento difficile e delicato”. Lorella Cuccarini commuove: le parole mai dette a Maria

A poco più di una settimana dalla finale di Amici 21, l’emozione è ancora tanta: il talent show funziona ancora oggi, perché genera speranza, mostra passione, sforna talenti. Oltre ad appassionarci alle vicende dei ragazzi, tuttavia, non possiamo fare a meno di apprezzare le dinamiche dei professori. In particolare, una delle grandi professioniste è stata Lorella Cuccarini: amatissima per i suoi look, ha deciso di scrivere una lettera a cuore aperto a Maria De Filippi.

Lorella Cuccarini emoziona su Maria De Filippi: quello che non ha mai detto

“Un’amicizia nata in un momento difficile e delicato“. La Cuccarini ha voluto condividere la sua stima in pubblico, su Instagram, e il grande affetto che la lega a Maria De Filippi, la cui amicizia è di certo un privilegio. Naturalmente, quando le luci dei riflettori si spengono e cala il sipario, è tempo di fare bilanci: per Lorella, prendere parte ad Amici ha significato molto, una sorta di rinascita personale.

L’insegnante di canto ha voluto ricordare il passato e ha speso delle magnifiche parole per la conduttrice del talent show, allegando una foto speciale al suo post su Instagram. “Eccoci qui. Maria ed io. Questa non è solo la foto di un momento in studio, ma è molto di più. La storia di un’amicizia arrivata per caso, in un momento per me difficile e delicato”. Il riferimento a quando lasciò La vita in diretta è abbastanza chiaro: qualche tempo dopo, infatti, Maria la accolse nella scuola di Amici.

“Non basterebbero mille lettere per dirle grazie. Non solo per tutti gli aspetti professionali di cui potrei parlare per ore, ma soprattutto per il privilegio di viverla e di saperla vicina. Di persone come lei nel nostro ambiente ce ne sono pochissime. Maria merita tutto quello che ha e se possibile ancora di più. Amici per me non è solo un programma tv, ma è diventato una famiglia. Fiera di farne parte”, ha concluso, emozionando e commuovendo non solo i fan del talent show, ma anche tutti noi.

I ringraziamenti a Maria

La lettera di Lorella è una vera e propria testimonianza di quanto sia amata Maria De Filippi all’interno del mondo dello spettacolo. La conduttrice, infatti, è sempre stata molto apprezzata, proprio in virtù delle sue qualità: non è mai irrispettosa, è sempre corretta, ma soprattutto – e lo sappiamo bene – è umana, pronta a dare una mano e ad esserci.

Lorella Cuccarini sarà ad Amici 22? Cosa sappiamo

Le parole di conclusione del post di Lorella Cuccarini lasciano presagire che sarà presente ad Amici 22. Certo, l’edizione è finita da poco e ha visto la vittoria e il trionfo del cantante Luigi Strangis. Ma l’insegnante di canto si dice fiera di farne parte, che per lei la scuola è ormai come una famiglia. Visto anche il successo del duo Cucca-Todo, composto insieme a Raimondo Todaro, non è impensabile una riconferma, anzi: è piuttosto scontata. Dovremo attendere un po’ per le prime ufficializzazioni, ma siamo certi che Lorella ci sarà: dopotutto si è rivelata una delle scelte più azzeccate della De Filippi per il talent.