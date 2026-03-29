Verissimo, Lorella Cuccarini e Veronica Peparini: la frecciata ad Amici. “Noi abbiamo rispetto”

Tra gli ospiti della puntata di Verissimo del 29 marzo ci sono state due grandi professioniste, nuovo “team” del Serale di Amici 25: Veronica Peparini e Lorella Cuccarini. Entrambe condividono tanto, forse fin troppo, come ha detto Silvia Toffanin: si piacciono e sono contente di essere in coppia insieme ad Amici. E, in effetti, hanno due personalità molto simili all’interno del programma condotto da Maria De Filippi: sempre al fianco degli allievi, pronte a sostenerli.

Veronica Peparini e Lorella Cuccarini a Verissimo

A Verissimo, Veronica Peparini e Lorella Cuccarini hanno parlato del loro percorso all’interno di Amici, ma non solo: anche della loro lunghissima carriera. Entrambe condividono un inizio umile, da realtà molto semplici, ed entrambe hanno iniziato a danzare in una scuola vicino casa. Per Lorella, questo è il sesto anno consecutivo all’interno del talent show: “Significa che mi trovo molto bene: è bello stare con i ragazzi, è uno scambio di energie”.

Per la Peparini, invece, è un ritorno, dopo la lunga pausa che si è presa a seguito della nascita delle gemelle Ginevra e Penelope, nate dall’amore con Andreas Muller (la coppia è convolata a nozze nel 2025). “Sono tornata ad Amici, sono felice, a volte sembra banale, ma è stato come tornare a casa, mi sono sentita come rigenerata”.

Entrambe condividono, oltre alla passione e al rispetto per la danza, persino gli acciacchi. E, a proposito di istinto, la Peparini si è detta fumantina: “Nel lavoro si è visto parecchio, però ho imparato negli anni a tenere, a controllare, a modificarmi: sono sempre stata molto istintiva”. Sul loro rapporto ad Amici, Lorella è stata molto chiara: “Noi abbiamo un grande rispetto dei ragazzi, ma in generale per tutti i ragazzi, semplicemente non abbiamo bisogno di sminuire gli altri allievi per mettere in evidenza i nostri, come a volte fanno… quando sei convinto della bravura, del talento, dei ragazzi che sono con te non hai proprio bisogno di scalpitare, di sbraitare, di arrabbiarti“. Le parole di Lorella Cuccarini non sono passate inosservate, tanto che anche Silvia Toffanin ha commentato così: “È tutto chiaro il messaggio che avete lanciato, comunque”.

Lorella Cuccarini: “Le mie arrabbiature finiscono con una risoluzione”

Ma com’è la prof Cuccarini quando si arrabbia a casa? In realtà, è esattamente come la vediamo in televisione: “A casa è difficile che io mi arrabbi, ci deve essere qualcosa che non è stata fatta come doveva essere fatta, qualche mancanza grande. Le mie arrabbiature finiscono con una risoluzione, non sono una persona che tiene il punto o che tiene il muso. Io stessa ho bisogno anche dopo un momento di sfogo, comunque di ricucire quella situazione, di sciogliere quel nodo. Le piccole cose se le lasci lì e non le risolvi possono diventare più grandi di quel che sono”. Alla fine, la Cuccarini e la Peparini sono state salutate dalla Toffanin con un inno al programma di Maria De Filippi: “Viva Amici e viva il talento”. Peccato solo che le urla, ogni tanto, siano davvero troppe e che i litigi prendano il sopravvento.