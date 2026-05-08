Lorella Cuccarini, le foto inedite del matrimonio del figlio e la dedica su Instagram

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Lorella Cuccarini

Lorella Cuccarini svela le foto inedite del matrimonio di suo figlio Giorgio Capitta. Il giovane dj è convolato a nozze con la fidanzata storica Sole Galanti. Una cerimonia romantica ed emozionante a cui ha preso parte tutta la famiglia e che la showgirl ha voluto commentare in un post pubblicato su Instagram.

Il matrimonio di Giorgio Capitta e Sole Galanti: le foto inedite svelate da Lorella Cuccarini

Nel post pubblicato su Instagram da Lorella Cuccarini scopriamo alcuni momenti delle nozze di Giorgio Capitta e Sole Galanti. Il primo è uno dei figli della presentatrice, mentre la seconda è la sua stylist di fiducia. Una coppia solida che ha deciso di giurarsi amore eterno con delle nozze che sono state definite da tutti come “da favola”.

Nelle immagini vediamo Lorella Cuccarini commossa mentre abbraccia la sposa e mentre guarda suo figlio Giorgio. Negli scatti gli invitati sono vestiti tutti di bianco, mentre gli sposi sfoggiano degli abiti coordinati in pizzo, entrambi di una nuance chiara.

Per l’occasione Sole Galanti ha scelto un vestito da sposa con un ampio spacco e una gonna riccamente decorata. L’abito, senza spalline, è stato completato con dei manicotti in pizzo. Lo stesso tessuto scelto da Giorgio Capitta per la sua camicia, abbinata a dei pantaloni morbidi. Per l’occasione, come anticipato, la coppia ha voluto che tutti gli invitati scegliessero un look total white.

Il matrimonio è stato celebrato a Sabaudia, al Santuario della Madonna della Sorresca, mentre il ricevimento si è svolto in un hotel sul lungomare. Qui gli sposi hanno brindato con tutta la famiglia al completo e hanno posato per le classiche foto ricordo. Dagli scatti traspare il legame speciale fra Lorella Cuccarini e i figli. Non solo Giorgio, ma anche la sua gemella Chiara. E poi ancora Chiara, nata nel 1994, e Giovanni, avuto dalla conduttrice nel 1996. Una famiglia bellissima che Lorella ha creato insieme al marito Silvio Testi, sposato nel 1991 e incontrato durante il suo lavoro in tv.

Il messaggio di Lorella Cuccarini per il figlio

Lorella Cuccarini ha pubblicato su Instagram le foto delle nozze, svelando i suoi sentimenti in quel giorno speciale e affidando ai social i suoi pensieri. “Ebbene sì, nostro figlio Giorgio e Mariasole si sono sposati! – ha scritto la Cuccarini -. Che fantastica storia è la vita… Se guardo indietro, i momenti più straordinari sono stati la nascita dei nostri figli: emozioni impossibili da racchiudere in poche parole. Poi i figli crescono… e senza accorgertene li vedi diventare grandi, costruire sogni, trovare la propria strada e, soprattutto, incontrare qualcuno con cui condividere la vita”.

“Oggi il mio cuore è colmo di gioia e gratitudine – ha aggiunto l’insegnante di Amici -. Vederli insieme, felici e innamorati, è uno dei doni più belli che la vita potesse farmi. Auguro loro di camminare sempre insieme, con amore, rispetto e complicità, affrontando ogni giorno mano nella mano, e di conservare sempre la luce negli occhi che vediamo in queste immagini. Che fantastica storia è la vita… e la vostra è appena cominciata”.