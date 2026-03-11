Lorella Cuccarini, matrimonio in vista: si sposa il figlio Giorgio Capitta

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

Per anni Lorella Cuccarini ha raccontato quanto la famiglia sia importante per lei e il centro di tutta la sua vita. Ora potrebbe essere proprio uno dei figli a regalarle un momento indimenticabile. Giorgio Capitta, il minore dei quattro figli avuti con il marito Silvio Testi (pseudonimo di Silvio Capitta) sarebbe pronto a fare il grande passo con la compagna Sole Galanti. Dopo tanti ruoli in televisione, quindi, per la showgirl si tratterebbe di un debutto speciale e inedito: quello come suocera.

Giorgio Capitta, il figlio di Lorella Cuccarini pronto al grande passo

Secondo le indiscrezioni lanciate da Giuseppe Candela per Chi, i prossimi mesi potrebbero portare una novità importante nella famiglia di Lorella Cuccarini. Il protagonista di questa storia è Giorgio Capitta, uno dei figli della conduttrice e del produttore e discografico Silvio Testi. Il “piccolo” di casa, nato nel 2000, è cresciuto insieme alla sorella gemella Chiara e ai fratelli maggiori Sara e Giovanni, in una famiglia molto affiatata ma sempre piuttosto lontana dai riflettori e dal mondo del gossip.

Giorgio ha poi scelto di intraprendere una strada diversa da quella dei genitori. Niente televisione o palcoscenici, almeno per ora: il suo mondo è quello della musica. Lavora infatti come deejay e porta avanti il suo progetto artistico tra consolle, serate e produzioni musicali, mantenendo comunque uno stile di vita piuttosto discreto.

Accanto a lui c’è Sole Galanti, stylist conosciuta nel suo ambiente e ormai presenza familiare anche nel dietro le quinte della vita della prof. di Amici. Il motivo? Oltre alla relazione con Giorgio, la ragazza collabora spesso proprio con Lorella Cuccarini occupandosi dei suoi look per apparizioni televisive, servizi fotografici e occasioni pubbliche.

Chi segue Lorella Cuccarini sui social ha già intravisto più volte questa sintonia: tra camerini, backstage e prove abito, non sono rari gli scatti che mostrano Sole Galanti al lavoro mentre sistema gli outfit della showgirl prima di una diretta o di uno shooting. Prima colleghe dietro le quinte, quindi, e poi parenti a tutti gli effetti. Tra camerini, prove costume e preparativi prima delle dirette, le due donne hanno già condiviso molti momenti di lavoro insieme e sembra che i rapporti tra futura suocera e futura nuora siano già più che rodati (e sereni).

Lorella Cuccarini, Silvio Testi e i figli: una famiglia molto unita

Lorella Cuccarini e Silvio Testi sono sposati da molti anni e rappresentano una delle coppie più solide dello spettacolo italiano. In oltre trent’anni di matrimonio hanno costruito una famiglia numerosa, cercando sempre di proteggere i figli dall’eccessiva esposizione mediatica.

La conduttrice ha spesso raccontato quanto la dimensione familiare sia fondamentale nella sua vita, un rifugio sicuro anche nei periodi più intensi e difficili della carriera televisiva (e non). Non stupisce quindi che un evento di tale portata, il primo matrimonio della famiglia, possa diventare un momento particolarmente emozionante per tutti.

Per ora non si conoscono i dettagli sulla cerimonia – se non che mancano pochi mesi – nessuna conferma su data, luogo o eventuali preparativi. Ma per i (tanti) fan della showgirl cresce la curiosità: come sarà il matrimonio di Giorgio e Sole?