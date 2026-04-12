Domenica In, anticipazioni del 12 aprile: Mara Venier ospita Riccardo Scamarcio

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Mara Venier

Non c’è domenica senza Mara Venier e Domenica In. La conduttrice torna con un nuovo appuntamento del suo show, ormai un must del palinsesto del fine settimana di Rai1, come sempre in onda dalle 14.00 in poi dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma. Al suo fianco, come nel corso di tutta la stagione, ritroveremo Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, spalle insostituibili per il programma che terrà compagnia al pubblico spaziando tra cinema, spettacolo, musica e attualità in compagnia di tanti ospiti.

Domenica In, le anticipazioni del 12 aprile

Come ogni weekend, Mara Venier torna ad aprire le porte del suo salotto, quello di Domenica In, accogliendo in studio tanti volti noti del mondo dello spettacolo, pronti a raccontarsi tra carriera e vita privata. Tra grandi ritorni e anteprime esclusive, la conduttrice è pronta a offrire al suo pubblico un altro pomeriggio di festa tra musica, cinema e racconti di vita.

Grandi ospiti domenica 12 aprile: Zia Mara accoglierà in studio il fascino e il talento di Riccardo Scamarcio, che presenterà l’atteso film Alla festa della rivoluzione, l’ultima opera diretta da Arnaldo Catinari in arrivo nelle sale il prossimo 16 aprile. Si tratta di un progetto che rilegge un frammento storico legato alla figura di Gabriele D’Annunzio, intrecciando ambizione, ideali e tensioni politiche.

Il racconto si sposterà poi tra le luci della pista e i ricordi più intimi con Ambra Orfei, figlia di Nando e nipote della leggendaria Moira, che si racconterà tra i successi della sua carriera e il peso di un cognome che ha fatto la storia del circo nel mondo.

L’ironia travolgente di Maurizio Ferrini, l’indimenticabile Signora Coriandoli, porterà una ventata di leggerezza con la presentazione del suo nuovo romanzo giallo A carnevale ogni omicidio vale, un progetto che unisce mistero e comicità. Ma non finisce qui: spazio poi alla grande musica d’autore con Malika Ayane, reduce dall’avventura a Canzonissima che incanterà il pubblico esibendosi con Animali notturni, il brano presentato all’ultima edizione del Festival di Sanremo.

Gli altri ospiti di Mara Venier

Una grande carrellata di ospiti quella di domenica 12 aprile, che non si esauriscono qui: Mara Venier intervisterà Pierluigi Diaco, al timone del programma BellaMa’, su Rai2. Il conduttore sarà protagonista di una lunga chiacchierata sulle tappe più significative della sua carriera di opinionista fino alla consacrazione come volto di punta del pomeriggio di Rai2.

E ancora, spazio all’attualità: Mara Venier e Tommaso Cerno affronteranno il tema della dipendenza dai cellulari per i minori insieme a Serena Bortone, Salvo Sottile e al professor Vittorio Occorsio.

L’atmosfera si farà poi più leggera con Enzo Miccio, che racconterà la storia d’ amore tra Nino Manfredi e la moglie Erminia. La puntata di Domenica In lascerà spazio, come di consueto, a Teo Mammucari, che condurrà il gioco telefonico La cassaforte di Domenica In. La trentesima puntata si concluderà con un collegamento speciale ed emozionante in diretta da Piazza del Popolo, a Roma, per il 174° anniversario della Polizia di Stato.