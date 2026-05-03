Domenica In, anticipazioni del 3 maggio aprile: Mara Venier ospita Al Bano

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Al Bano

Non c’è fine settimana senza Domenica In: a partire dalle 14.00 circa, sempre su Rai1, Mara Venier accoglierà il pubblico dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma per un evento televisivo che promette emozioni, tanta musica e grandi ospiti. Al fianco della padrona di casa, come sempre, la squadra composta da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, pronti a scandire i ritmi dello storico format domenicale.

Domenica In, le anticipazioni del 3 maggio

La puntata di Domenica In del 3 maggio si aprirà con un ospite che non ha bisogno di presentazioni: Al Bano Carrisi. Il cantante si racconterà in un’intervista intensa, ripercorrendo la lunga carriera che ha attraversato generazioni e palcoscenici internazionali. Tra ricordi, aneddoti e riflessioni personali, Al Bano regalerà ovviamente anche momenti musicali dal vivo, accompagnato al pianoforte dal maestro Alterisio Paoletti. La chiacchierata con Mara Venier toccherà anche la sua vita privata, tra passato e presente, grandi amori – da Romina Power a Loredana Lecciso – in un dialogo carico di emozioni.

In collegamento da Milano arriverà invece Luciana Littizzetto – impegnata questa sera anche con la nuova puntata di Che tempo che fa, accanto a Fabio Fazio – pronta a presentare il suo romanzo Il tempo del la la la. Con il suo tono ironico e diretto, il libro racconta una storia che parla di amicizia e seconde possibilità, mostrando un lato più intimo rispetto alle sue apparizioni comiche. Un racconto leggero solo in apparenza, che nasconde riflessioni più profonde sul tempo e sui cambiamenti.

Gli altri ospiti di Mara Venier

Ancora spazio per la musica nella puntata di Domenica In: in studio arriverà Serena Brancale, che proporrà una versione piano e voce del brano Qui con me, presentato sul palco del Festival di Sanremo, per un momento carico di emozione legato alla memoria della madre scomparsa.

Il pomeriggio di Rai1 vedrà anche la presenza di Nicolò Filippucci, vincitore tra le Nuove Proposte di Sanremo con Laguna, che presenta il nuovo singolo Tutte le ragazze vogliono canzoni d’amore. Il giovane artista racconta il suo percorso, dagli esordi ad Amici fino al palco dell’Ariston, mostrando entusiasmo e determinazione.

Barbara De Rossi, Marcello Cirillo e Demo Morselli presenteranno lo spettacolo Tu vuo’ fa’ l’Americano, in arrivo dal 20 maggio al Teatro Olimpico di Roma: un viaggio tra musica e memoria che racconta l’emigrazione italiana e i sogni di un’epoca.

L’attualità entrerà in studio con un approfondimento sul Caso Garlasco, insieme a Tommaso Cerno, Salvo Sottile, Virman Cusenza e in collegamento l’avvocato Antonio De Renzis, difensore di Alberto Stasi, per analizzare gli ultimi sviluppi e le nuove ipotesi investigative.

Enzo Miccio guiderà un percorso sui cambiamenti della moda negli ultimi vent’anni, con uno sguardo su stili e tendenze. E per alleggerire il tono del pomeriggio, non mancherà il coinvolgimento diretto del pubblico a casa. Teo Mammucari tornerà a gestire il gioco telefonico “La cassaforte di Domenica In”, portando la sua ironia e imprevedibilità nelle case degli italiani, con premi in palio e tanto divertimento.