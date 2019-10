Chi è Alessandra Cataldo, la compagna di Morgan

editato in: da

Alessandra Cataldo è la compagna di Morgan, accanto al cantante da circa tre anni. Riservata e allergica ai gossip, la donna ha coltivato il suo sentimento per l’ex leader dei Bluvertigo lontano dai riflettori. La loro storia d’amore è stata vissuta nel più stretto riserbo e anche Marco Castoldi non ha mai voluto rispondere alle domande sulla fidanzata.

Classe 1972, Morgan ha alle spalle due relazioni importanti da cui sono nate le sue due figlie: Anna Lou e Lara. Fra gli anni Novanta e il Duemila ha vissuto un’intensa love story con Asia Argento, da cui ha avuto la primogenita Anna Lou. La storia d’amore si è conclusa in modo turbolento ed è stata seguita da una lunga battaglia in tribunale, ma soprattutto dalla denuncia della regista per gli alimenti non pagati che ha portato al pignoramento della casa del cantante per essere venduta all’asta.

Nel 2012, Morgan ha avuto Lara, nata dal suo legame con Jessica Mazzoli, giovane cantante conosciuta a X Factor a cui ha detto addio poco prima della nascita della figlia. Se il legame con Asia è ancora burrascoso, quello con la Mazzoli sembra essere migliorato dopo lo sfratto.

La persona che è rimasta più vicina a Morgan durante questo periodo difficile è senza dubbio Alessandra Cataldo. La donna ha sostenuto il compagno durante la polemica per la vendita della sua casa. Di lei si sa poco e niente. L’unica certezza è che è originaria di Finale Ligure, in provincia di Savona, e che era una fan del cantante.

Qualche tempo fa, nel corso di un’intervista, Morgan aveva parlato di lei, affermando di essere molto felice al suo fianco: “Io sono uno che ama – aveva detto -, non so se la persona con cui sto in questo momento ha piacere che dica qualcosa di lei. Vivo con un essere umano che è più che una persona, a volte è uomo, a volte è donna, ed è la stessa”.

Secondo il settimanale Chi, Alessandra sarebbe incinta di cinque mesi e aspetterebbe un maschietto. Il primo per Morgan dopo le due figlie Anna Lou e Lara.