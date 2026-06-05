Sarabanda Celebrity, le pagelle del 4 giugno: Sabrina Salerno agguerrita (9), Massimo Di Cataldo emoziona (10)

Tra una Sabrina Salerno super agguerrita e concorrenti sorprendenti, Enrico Papi ha portato a casa una nuova puntata di Sarabanda Celebrity. E il pubblico ringrazia

IPA Sabrina Salerno agguerrita a Sarabanda Celebrity

C’è un’energia del tutto particolare che aleggia nello studio di Sarabanda Celebrity. Sarà che, dall’alto del nostro essere “vintage”, risentire la voce di Enrico Papi che presenta le varie manche e scherza con i concorrenti con la sua consueta, pungente ironia fa un po’ l’effetto-nostalgia. Sarà anche che, a onor del vero, la versione dedicata ai VIP non sarà mai al pari di quella con i concorrenti NIP, ma tiene comunque banco e intrattiene il pubblico per qualche ora di pura leggerezza (e buona musica).

La formula funziona, eccome. A sfidarsi questa sera sono state otto celebrità, suddivise in due squadre da quattro concorrenti ciascuna: da una parte la capitana Asia Argento con Nicola Ventola e le sorelle Provvedi, dall’altro la capitana Sabrina Salerno con il duo Gigi e Ross e Frankie Hi-NRG MC. E queste sono le pagelle della puntata del 4 giugno, come sempre, secondo noi.

Le sorelle Provvedi sono una garanzia. Voto: 7

Al secolo Silvia e Giulia Provvedi, quelle che per anni abbiamo conosciuto come Le Donatella sono sempre una garanzia di simpatia. Chi le segue sui social conosce bene la loro verve frizzante, che impiegano a ogni reel e contenuto regalando qualche sorriso così, senza chiedere nulla in cambio. Sono uniche e averle in puntata per Enrico Papi è stato certamente un valore aggiunto, specialmente con i loro bonari bisticci tra sorelle. Non dimentichiamo, poi, che le sorelle Provvedi nascono (anche) come duo musicale e non a caso hanno dimostrato di avere un’ottima cultura in materia. Brave, belle e simpatiche.

Sabrina Salerno competitiva come poche. Voto: 9

Si dice solitamente che nel gioco non sia importante vincere, ma partecipare. Ecco, Sabrina Salerno non è esattamente di questo avviso. Competitiva come poche, la cantante ha partecipato con tutte le sue energie e la sua competenza musicale, rendendo la gara di questa sera a Sarabanda Celebrity davvero agguerrita. Forte di una squadra che ha funzionato bene – con Gigi e Ross e il mitico Frankie Hi-NRG MC -, è riuscita a restare in vantaggio per quasi tutta la puntata, rubando punti agli avversari, arrabbiandosi quando perdeva al gioco e aggiudicandosi persino il Cantante misterioso. La amiamo.

Nicola Ventola campione di karaoke e battutacce. Voto: 7

Nicola Ventola è stato un calciatore, ma in tutta onestà la carriera da comico gli sarebbe andata comunque benissimo, se avesse optato per questa prima di indossare i tacchetti. La vena da showman stasera è venuta fuori in tutto il suo splendore. Simpaticissimo quando al karaoke ha cantato Su di noi di Pupo, affermando con grande orgoglio di essere un campione al karaoke, “meglio che a calcio”. E in effetti ha messo a punto una performance perfetta. Non sono mancate le battutacce, ovviamente: “A noi piace il tarallo”, ha detto guardando il tabellone dei punteggi e lasciando Enrico Papi perplesso, nello sconforto più totale. “Ma in che senso, scusa?”, gli ha chiesto e lui: “Nel senso che il tarallo ha la forma dello zero, Papi”. E giù di risate generali.

Frankie Hi-NRG MC canta Gigi D’Alessio. Voto: 8

Assistere alla performance di Frankie Hi-NRG MC, che si cimenta in Mon amour di Gigi D’Alessio è una di quelle cose che non avremmo mai immaginato di vedere. Eppure, una volta ammirata l’esibizione, ci chiediamo come abbiamo fatto a vivere senza. Il celebre rapper si è rivelato un vero mattatore a Sarabanda Celebrity, nonostante la presenza di volti decisamente più abituati al contesto televisivo. “A un certo punto sembravi posseduto da Ricky Martin”, ha commentato un Enrico Papi divertitissimo. Onore alla sua conoscenza musicale, ma anche alla sua allegria che è stata un valore aggiunto in questa puntata dello show.

Il mitico Pentagramma. Voto: 8 (con annessa lacrimuccia)

Chi ha avuto modo di seguire Sarabanda ai tempi d’oro, quelli dell’Uomo Gatto, di Coccinella, di Valentina (ma l’elenco potrebbe continuare), di certo avrà avuto un dolce sussulto di nostalgia sentendo Enrico Papi che presenta il mitico Pentagramma. Oggi il gioco musicale ha cambiato quasi completamente aspetto, tra concorrenti che sono scelti esclusivamente tra volti noti dello spettacolo, rigorosamente divisi in squadre, e manche che un tempo neanche esistevano. Funziona, ma quel che resta della prima versione originale di Sarabanda è un bel regalo per il pubblico.

Massimo di Cataldo super ospite. Voto: 10

Come sempre, è giunto il momento della manche dedicata al Cantante misterioso. Un volto noto della musica italiana, celato dietro a un telo che ne rivela soltanto l’ombra. Una domanda dopo l’altra, i concorrenti hanno scoperto la sua identità: era niente meno che Massimo Di Cataldo. Cantautore dalla voce splendida, ha regalato ai presenti e a tutto il pubblico da casa la sua Se adesso te ne vai, cantandola con una grazia che possono vantare davvero in pochi. “Questa per me è la canzone più bella che sia mai stata scritta“, ha detto emozionato Enrico Papi. E non possiamo dargli torto.

Non sarebbe Sarabanda senza coristi. Voto: 10

Non c’è Sarabanda senza concorrenti e giochi, senza battute e bisticci. Ma dobbiamo dare atto ai tre coristi di essere una presenza fondamentale per lo svolgimento della puntata. Beatrice Pezzini, Selma Ezzine e Andrea Vigentini sono giovani e di talento, rendono giustizia a ogni brano che cantano e sono, di fatto, la dimostrazione di come studio, impegno e amore per la musica possano fare davvero la differenza. Si meritano un bel 10, perché è grazie a loro (e alla band, ovviamente) che ogni brano rivive dal vivo con rinnovata energia.