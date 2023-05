Come indossare e abbinare gli shorts in jeans?

Fonte: Getty Images, Roy Rogers, Niù, Golden Goose, Gaelle Idee di look shorts i jeans

Non c’è estate senza shorts e quelli in jeans sono in assoluto i più comodi e versatili. Stanno bene (quasi) con tutto e possono essere indossati (quasi) in ogni occasione. In questo post vi darò qualche idea di look veramente semplice per abbinarli con stile!

Come indossare gli shorts in jeans: con la canotta

Il modo più facile e easy in assoluto!Abbinate i vostri amati shorts in denim ad una t-shirt stampata o ad una canotta e ad un paio di ballerine ultraflat. In alternativa, vanno bene anche i sandali a piede nudo oppure le vostre sneakers più vissute.

Con la camicia

Abbinamento più raffinato, ma altrettanto facile, più adatto a chi desidera coprire le braccia e scoprire, sempre senza esagerare, la scollatura. Abbinateci accessori in cuoio e piccoli gioielli dorati. Da valutare anche in modalità camicia azzurra, ancora più sportiva, oppure colorata, magari al mare. La mia preferita? In assoluto la bianca. Effetto easy chic assicurato.

Con la blusa fantasia

E’ l’upgrade dell’abbinamento sopra: una bella blusa in fantasia d’estate con lo short in denim è una coppia perfetta, facile e di classe. Ovviamente la blusa può essere colorata, floreale e chi più ne ha più ne metta. Unico accorgimento: accessori piccoli e discreti.

Coloratissimi

Gli shorts in jeans non sono solo blu: potete provarli anche coloratissimi! Abbinateli in pendant con la giacca in denim e una t-shirt bianca oppure con una semplice camicia, anche in sangallo.

Con il blazer

Sia coloratissimo in versione pop, sia dal taglio più classico e chic, il blazer è perfetto indossato sopra i vostri shorts in jeans! A seconda del taglio della giacca, decidete le calzature: potete spaziare, dalle sneakers chunky alle ciabattine ultraflat, fino al sandalo estivissimo.

Le occasioni in cui indossare gli shorts in jeans

Gli shorts in jeans non sono adatti solo ed esclusivamente all’estate, soprattutto se non siete super freddolose. Potete portarli anche nella mezza stagione, a maggio o a ottobre, abbinandoli ad un capo spalla lungo, come il trench, ad esempio.

Errori da evitare nel portare gli shorts in jeans

Personalmente non sono una grande fan dei collant portati sotto agli shorts, né colorati, né, ancora meno, color nude, perché si vedono, c’è poco da fare. Meglio la gamba nuda. Se avete freddo, optate per un capo spalla lungo e giocate con l’effetto vedo non vedo.

A chi stanno bene gli shorts in jeans

Dal momento che lasciano scoperte completamente le gambe, questo tipo di pantaloncini stanno particolarmente bene a chi ha nelle gambe il suo punto di forza, quindi ai fisici preferibilmente con baricentro alto o gambe toniche o sottili. Ciò detto, ricordate che, per alzare il baricentro, vi basta uno short a vita alta o segnare il punto vita e lasciarlo a vista!

