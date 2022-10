Fonte: Getty Images, Velasca, Kaosm Rinascimento, Isabel Marant, Gaelle Trench style: idee di look con l'impermeabile evergreen

Il trench è un capo ideale per la mezza stagione. Il modello classico è quello beige, con la cintura in vita. Il taglio può essere più fitted o più comodo e over. Il mio consiglio è quello di scegliere un modello che parli di voi e vi valorizzi al meglio! Vediamo insieme qualche idea di look.

Trench style: non solo beige

Anche se il beige è il colore più classico, il trench non è solo beige. Ce ne sono molte varianti in moltissimi colori: dal grigio, al verdone, al caramello, fino al nero e al blu. Quando lo scegliete, tenete presente quello che avete nell’armadio, in modo da poterlo abbinare il più possibile.

Trench style: frou frou

Se avete una personalità romantica, potete farvi rientrare anche il carattere del vostro trench! Rouches e volant esulano totalmente dal modello classico, ma rendono il vostro capi sicuramente molto femminile e diverso dal solito. Se volete evitare di cadere nel lezioso, vi suggerisco di rendere l’insieme più rock con biker o anfibi e accessori in pelle.

Trench style: casual

Il trench nasce come capo casual: l’ideale quindi è portarlo con look easy. Ad esempio, potete metterlo sopra ad una tuta per rendere il look più completo e sofisticato, ma anche sopra ad un pantalone dal taglio fluido. Sopra jeans e camicia o t-shirt sarà perfetto, ça va sans dire. Scarpe basse e una borsa a contrasto completeranno il look.

Trench style: con la gonna

Il look perfetto per la mezza stagione prevede il trench da portare anche sopra alla gonna e da accessoriare con stivali al ginocchio o kombat boots e cappellino da pioggia. Se volete aggiungere un tocco di coziness, potete indossare un morbido pull tricottato. Quanto ai colori, con il mix bianco, nero e beige non sbagliate mai, ma se volete, potete aggiungere un tocco di luce con un accessorio coloratissimo.