Come indossare i jeans bianchi: idee di look da copiare

Ecco come portare i jeans bianchi, un capo così versatile che diventerà il tuo must have!

Fonte: Getty Images Idee di look con i jeans bianchi

I jeans bianchi sono un capo estremamente versatile: possono essere portati in chiave sportiva o più elegante e sono talmente facili da indossare che, dopo aver letto questo articolo, ti chiederai come hai fatto a starne senza fino ad ora!

Jeans bianchi: look con i colori neutri

Anche se i jeans sono bianchi, abbinare un colore neutro come il grigio, le gradazioni di marrone o il denim, è una scelta azzeccatissima per ottenere un look raffinato.

Con il grigio, business casual

Grigio e bianco sono una combinazione super chic, perfetta anche per un contesto business, da ufficio. Potete abbinare i vostri jeans bianchi ad una blusa o ad una camicia maschile nei toni del grigio, e completare il tutto con mocassini coordinati. Il alternativa, una bella idea è quella di staccare completamente con accessori neri, che sulla combo bianco/grigio funzionano benissimo. I tocchi metal saranno argentati, per aggiungere un po’ di luce all’insieme.

Con il marrone, sportivo con giacca abbinata

Il marrone è un colore che dà il meglio di sé se abbinato al bianco: insieme funzionano alla perfezione come mix casual, che all’occorrenza può diventare sportivo, semplicemente cambiando gli accessori. Se volete realizzare un look sporty chic, abbinate una giacca in denim, sempre bianca: l’insieme sarà perfetto per un outfit casual, ma grintoso e d’effetto.

Con il denim, minimal chic

I jeans bianchi con il denim sono proprio la coppia perfetta: se volete ricreare un look minimal chic, orientarsi su questi due colori è la scelta giusta! Potete abbinare una giacca in jeans, ma anche una camicia, da portare aperta su una t-shirt oppure legata in vita. L’accessorio ideale? La borsa in paglia, soprattutto in chiave estiva: perfetta da abbinare con sandali colori cuoio e occhiali da diva, per un perfetto look da Costa Azzurra.

Jeans bianchi: look con capi colorati

Il bianco si presta benissimo ad essere indossato con note di colore forte: se volete un look grintoso e d’effetto, è la scelta giusta!

Con l’arancione, vivace e estivo

L’arancione regala sempre un tocco estivo e fresco: il mio suggerimento, se volete un effetto super vitaminico, è quello di coordinare gli accessori. Una ciabattina arancione abbinata alla borsa, magari con dettagli in rafia (che resta sempre fresca e stilosa), è un’ottima idea, soprattutto su un look total white. Completate poi l’insieme con occhiali XXL.

Con il rosa, romantico e chic

Se preferite un colore più romantico, allora il rosa è quello che fa per voi. Ad un total look white abbinate accessori coordinati rosa confetto e magari una collana con boules colorate in toni neutri. Se invece volete un tocco girly, ma con grinta, preferite le sfumature del fucsia, più cariche e accese. Anche qui, se volete un look più d’effetto, vi consiglio di coordinare gli accessori.

E per finire, non solo jeans lunghi

Non dimentichiamo che i jeans non esistono solo lunghi: potete indossare anche gli shorts in denim bianco! Potete abbinarli a sneakers chiare, sandali in cuoio, bellerine coloratissime. Sopra potete mettere una camicia in denim legata, una maglia in canapa in colori neutri, ma anche una canotta coloratissima per un look super estivo!