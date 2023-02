Charlene di Monaco, la persona di cui non può più fare a meno

Fonte: Getty Images Charlene di Monaco, i figli le rubano la scena alla Festa di Santa Devota

Nell’ultimo anno abbiamo scoperto che, a Palazzo, Charlene di Monaco si può fidare davvero di poche persone. Tra queste c’è senza dubbio Stephanie di Monaco, ma non Carolina, gelosa della visibilità della cognata che, secondo voci indiscrete, pare abbia reso a lungo la vita impossibile alla moglie di Alberto di Monaco. Un’alleata fidata è un volto molto noto agli esperti della monarchia monegasca, ma meno alle cronache mondane, Melanie-Antoinette Costello de Massy, che ha una stretta parentela con i Grimaldi. Scopriamo di più su di lei e sul rapporto con la Principessa.

Luci e ombre di Charlene nel Principato di Monaco

Lasciare la propria terra natia, trasferirsi in un piccolo principato nel cuore dell’Europa, e cambiare vita, sembra un sogno da commedia romantica, ma può avere dei risvolti negativi. Ce lo insegna la storia di Meghan Markle, che alla fine ha preso Harry ed è tornata in California, ma per Charlene di Monaco le cose sono andate diversamente.

Suo marito, il Principe Alberto, è a capo di questo regno, e non c’è via di fuga quando tutto va storto o senti nostalgia di casa. Durante la grave malattia che l’ha colpita due anni fa, la Principessa ha preferito trascorrere dei mesi in Sudafrica dalla sua famiglia, prima di fare ritorno a Monaco.

Il calore dei suoi genitori l’ha aiutata a rimettersi in piedi, dato che, a corte, aveva una grande nemica ad aspettarla: Carolina. Infatti, secondo le notizie trapelate lo scorso anno, è stata proprio la cognata il peggior ostacolo alla sua felicità in questi anni, sempre pronta a rubarle la scena e a cercare di attirare l’attenzione del Principe Alberto.

Al suo fianco, invece, c’è Stephanie, che si è presa cura dei gemelli, Jacques e Gabriella, durante la sua assenza. Così come suo fratello, Gareth Wittstock, che proprio di recente ha preso la cittadinanza nel Principato.

Ma chi è davvero il braccio destro di Charlene?

Fonte: IPA

Melanie-Antoinette Costello de Massy: l’amica fidata di Charlene

Si chiama Melanie-Antoinette Costello de Massy, trentotto anni, della sua vita privata sappiamo poco o nulla, non è sposata, non ha figli, ed ha una incredibile somiglianza con la figlia della Principessa Stephanie, Camille Gottlieb. Da sempre al fianco del Principe Alberto, oggi la nobildonna è il braccio destro di Charlene di Monaco, e l’accompagna in ogni evento ufficiale.

Ammettiamolo, in molti non l’avevamo mai notata sino a qualche settimana fa quando, dato che suo marito aveva contratto (per la terza volta) il Covid, la Principessa era costretta a presenziare da sola alle occasioni pubbliche, e la figura della donna spiccava al suo fianco. Eppure, scorrendo l’album dei ricordi, potrete notare la presenza costante di Melanie-Antoinette nel corso degli anni.

Una persona cara per la coppia monegasca, che ha un legame stretto con la famiglia: infatti Alberto e la donna sono cugini. Lei è la figlia della baronessa Elizabeth-Ann Noghès, cugina di primo grado del Principe, in quanto figlia di Antonietta Grimaldi, sorella di Ranieri III.

Insomma, Melanie-Antoinette è di famiglia ma poco nota alle cronache mondane, e ora sembra essere la migliore amica di Charlene, che è finalmente torna a sorridere, anche grazie a lei.