Fonte: IPA Charlene Di Monaco

Charlene di Monaco ha presenziato all’edizione 2024 del Gala della Croce Rossa, che ha avuto luogo nel Principato di Monaco. La Principessa, al fianco del marito Alberto, ha puntato tutto sul bianco, apparendo luminosa e bellissima. La nipote Camille Gottlieb, però, è riuscita a rubarle la scena con un outfit rosso fuoco.

Charlene di Monaco in bianco per il gala

Nella serata del 19 luglio 2024 il Principato di Monaco è stato teatro di un evento molto importante. Nella Salle des Étoiles del Monte-Carlo Sporting Club, infatti, ha avuto luogo il Gala della Croce Rossa, importante appuntamento estivo del regno.

Padroni di casa della manifestazione benefica, ovviamente, il Principe Alberto e la Principessa Charlene di Monaco, che hanno scelto degli outfit coordinati ed elegantissimi per presenziare alla serata di gala. Entrambe le teste coronate, infatti, hanno deciso di splendere con dei look di colore bianco. Charlene di Monaco, in particolare, ha indossato un abito, dallo stile chic e lineare, che poteva essere indossato anche da una sposa.

Il vestito della Principessa, completamente bianco, scendeva morbido lungo il suo fisico perfetto. Nella parte superiore, l’abito completamente lineare, era arricchito da uno scollo dritto, adornato da una striscia di tessuto che si appoggiava anche sulle braccia della moglie di Alberto di Monaco.

Fonte: IPA

Charlene di Monaco ha interrotto la linearità del candido abito con una cintura color oro in tessuto brillante, composta da diversi cerchi, uniti tra di loro. La Principessa non ha riempito la scollatura con una collana ma ha indossato un paio d’orecchini con pendente composto da una pieta preziosa gialla e diamanti. L’esponente della casa reale monegasca ha esaltato la sua bellezza con un trucco molto leggero, nei toni del violetto, e un rossetto color corallo. Tutto l’outfit dell’ex atleta era curato da Louis Vuitton e il simbolo della famosa casa di moda era evidente sulla mini bag che Charlene di Monaco portava con sé.

Alberto di Monaco, coordinato con la moglie, ha optato, anche lui, per il colore bianco, che ha indossato nella giacca e nella camicia. L’uniformità di colore era spezzata, soltanto, dal papillon rosso del Principe e dai pantaloni e dalle scarpe nere.

Camille Gottlieb ruba la scena in rosso

Charlene e Alberto di Monaco hanno scelto degli outfit en pendant per partecipare al Gala della Croce Rossa 2024. La Principessa ha scelto, nuovamente, il bianco e, con lei, anche il marito. Il Principe Alberto, però, con il suo papillon rosso, si avvicinava anche all’outfit della nipote, Camille Gottlieb, entrata al suo braccio. I tre insieme, in realtà, omaggiavano i colori sia dell’associazione benefica a cui era intitolata la serata, che quelli del Principato di Monaco.

Fonte: IPA

Camille Gottlieb, figlia minore di Stephanie di Monaco ha preso parte al Gala della Croce Rossa 2024 insieme agli zii Charlene e Alberto di Monaco, riuscendo a rubare la scena alla Principessa con il suo outfit.

La nipote del Principe, infatti, ha scelto un look da red carpet con abito da ballo rosso fuoco in una stoffa completamente ricoperta da brillantini. Il vestito di Camille Gottlieb aveva un profondo spacco sulla gamba destra e la stessa scollatura della zia. Come l’abito bianco di Charlene di Monaco, anche quello di Camille Gottlieb, infatti, aveva uno scollo dritto, adornato, in questo caso, da rouches, che arrivavano fin alle braccia della nipote del Principe.