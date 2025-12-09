Charlene di Monaco, dall’abito aderente alla pelliccia: così rivoluziona i look di Natale

Charlene di Monaco rivoluziona i look di Natale: non ha paura di indossare pellicce e abiti fascianti, sfidando l'altra Principessa, Carolina di Monaco

IPA Charlene di Monaco

Charlene di Monaco ha dato sfoggio della sua classe con una serie di look che ha indossato per i molti impegni in vista del Natale. La Principessa non ha mancato di inserire un tocco fuori dagli schemi e dal bon ton di Corte, confermando l’aspetto ribelle del suo carattere.

Charlene di Monaco, uno stile essenziale e rivoluzionario

Charlene di Monaco ha da sempre preso le distanze in fatto di look (e non solo) dall’altra Principessa di Monaco, ossia sua cognata Carolina. Se la sorella di Alberto predilige i brand francesi, in particolare Chanel con cui ha stretto una lunghissima amicizia, e outfit estremamente femminili, Charlene sceglie spesso marchi più di nicchia, con diverse eccezioni che spaziano da Armani a Elie Saab, passando per Louis Vuitton.

Ma tutti caratterizzati dalle linee pulite ed essenziali e dai colori neutri. Raramente, ha osato con tonalità forti come il rosso e il verde brillante. In ogni caso, i suoi look minimal hanno spesso dettagli rock o alternativi al dress code di Corte, bon ton. Non serve molto per rendere unico un outfit, basta un accessorio animalier, una cintura gioiello o un foulard con monogramma evidente.

Charlene sicuramente ha rotto gli schemi consolidati del dress code di Palazzo e anche per i diversi appuntamenti che precedono il Natale ha scelto capi che fanno parlare di sé. E soprattutto non sono in linea con le scelte delle altre teste coronate d’Europa che hanno preferito i colori classici delle Feste come il verde bosco o il rosso.

Charlene di Monaco, il montone con collo di pelliccia

Così, la Principessa, insieme a suo marito Alberto e ai figli Jacques e Gabriella, ha inaugurato il Villaggio di Natale, presentandosi con un cappotto-montone con collo di pelliccia, firmato Gérard Darel, lungo fino ai piedi. Costo? 2.500 euro circa.

IPA

Sua figlia Gabriella, in coordinato con la madre, ha indossato una giacca in pelliccia sintetica di Chloé, a stampa leopardata da 385 euro, che ha abbinato a un paio di jeans e di stivali marroni, sempre firmati Chloé.

Charlene di Monaco, l’abito aderente per la cartolina di Natale

Invece, per la tradizionale cartolina di Natale, Charlene si è fatta immortalare con l’abito Ralph Laurent. Si tratta di un modello aderente con collo alto, maniche lunghe e gonna plissettata in maglia metallizzata (3.690 dollari) che appartiene alla collezione Holiday. La Principessa lo ha impreziosito con una cintura in pelle di vitello scamosciata e fibbia lavorata dello stesso brand.

Charlene di Monaco, bianco d’inverno

Più tradizionale è il completo bianco, giacca e pantaloni, che la moglie di Alberto ha indossato in occasione del pranzo Amicale des Aînés Monégasques. Si tratta di una giacca corta con bottoni d’oro di Elie Saab e un paio di pantaloni con riga in mezzo di Dior.

Charlene di Monaco, il cappotto damascato con Babbo Natale

Il marrone è il colore prediletto da Charlene di Monaco per questo Natale. All’accensione delle luci nella piazza del Casinò dove ha incontrato Babbo Natale, la Principessa ha indossato un cappotto damascato color caramello che ha abbinato a una morbida sciarpa bianca.

IPA

Charlene di Monaco, il cappotto a scacchi

IPA

Invece per l’accensione delle luminare di Natale nel Principato, Charlene ha sfoggiato un cappotto pied de poule marrone, beige e nero, coordinato al cappotto a cappa color cammello della figlia Gabriella, firmato Fendi.