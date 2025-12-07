Charlene di Monaco e Alberto, la cartolina di Natale è pura eleganza

La cartolina di Charlene e del Principe Alberto di Monaco è la più elegante di questo Natale

IPA Charlene di Monaco

Il periodo più magico dell’anno è ufficialmente iniziato, e le teste coronate di tutta Europa, così come da tradizione, iniziano a inviare la propria personalissima cartolina di Natale – che, oggi, è comodamente diffusa sui social. La più elegante di quest’anno è senz’altro quella di Charlene e Alberto di Monaco, a dir poco raffinati mentre posano assieme ai figli Gabriella e Jacques. E non manca neppure il buffo chihuahua Harley.

La cartolina di Natale dei Reali

I primi a condividere sul web la loro cartolina di Natale sono stati Re Carlo e la Regina Camilla d’Inghilterra che, quest’anno, hanno scelto un bucolico scatto dalla loro recente vacanza a Roma. Poche ore dopo è il turno di Charlene e Alberto di Monaco. “La Famiglia principesca è lieta di condividere con voi la propria cartolina di auguri” si legge sul profilo Instagram ufficiale dei Principi di Monaco.

A corredo, uno splendido ritratto di famiglia firmato dalla fotografa Vanessa von Zitzewitz. All’appello non manca nessuno: al fianco di mamma Charlene e papà Alberto sorridono i gemellini Gabriella e Jacques e, a guardar bene, spunta anche il musetto di Harley, il piccolo chihuahua di casa.

L’ambientazione è la più classica, così come tradizionale è la posa scelta dalla famiglia reale. In casa, di fronte al camino accesso, seduti sul divano, mentre alle loro spalle scintillano le luci del grande albero di Natale. Niente classico rosso, però, nel Principato quest’anno il Natale è blu (così come alla Casa Bianca). Di una bella tonalità navy sono le pareti e, in perfetto pendant, gli addobbi sull’albero e tra le ghirlande appese al camino.

Dello stesso identico blu delle decorazioni – dal divano al tappeto, fino ai cuscini in velluto, e qui risiede il vero tocco di classe – sono anche gli abiti indossati da Alberto e dal piccolo Jacques. Entrambi con vestito sartoriale, camicia bianca per il padre, una più sbarazzina t-shirt per il figlio. Entrambi in piedi, a coprire le spalle a mamma Charlene e alla sorellina Gabriella.

Lo splendido look di Charlene di Monaco

L’ambientazione è calorosa e accogliente, la posa tradizionale e raffinata, ma il vero punto di forza di questa cartolina di Natale è l’outfit della Principessa Charlene, raffinata ed elegante come non mai. Charlene indossa qualcosa a metà strada da un abito da sera e un caldo maglione: splendido il vestito in lana color tortora, con collo alto e lunga e ampia gonna plissé. A segnare il punto vita, un vezzo glamour: una cintura in pelle marrone con grande fibbia in metallo, in stile country. Le scarpe sono nascoste sotto il lungo orlo, ma siamo certi che fossero altrettanto chic.

Reginetta di stile è anche la piccola Gabriella, eterea nel delicato abitino rosa cipria, con gonna in tulle e fiabeschi ricami floreali. Anche lei, come la mamma, osa con accessori di grande impatto: di grande tendenza le ballerine argentate in pelle. La coordinazione si ritrova anche nel beauty look. Gabriella ha ereditato la bionda chioma dalla mamma e, come Charlene, la porta pettinata in morbide onde. E se la piccola tiene i capelli sciolti sulle spalle, Charlene preferisce invece un raffinato chignon, l’acconciatura perfetta per il dolcevita.