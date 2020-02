Chi è Elisabetta, la sorella di Alessandra Mussolini

editato in: da

Elisabetta Mussolini, classe 1967, è la sorella minore di Alessandra. Sua madre è Maria Scicolone e sua zia Sophia Loren. Il padre, venuto a mancare nel 2006, era il pianista Romano Mussolini. Elisabetta svolge la professione di notaio ed è titolare di due studi siti rispettivamente a Roma e ad Albano Laziale.

La sorella di Alessandra Mussolini – la differenza d’età tra le due è di cinque anni a favore della celebre politica e opinionista – è sposata con Andrea Santoboni, di professione avvocato. La coppia, convolata a nozze nel 1997, l’anno successivo ha accolto il figlio Marco, oggi studente universitario. Nei giorni successivi alla sua nascita fece notizia l’arrivo presso l’Ospedale San Camillo di Roma di Sophia Loren, venuta a congratularsi con la nipote per il lieto evento.

Elisabetta Mussolini rispetto alle altre donne della sua famiglia vive abbastanza lontano dai riflettori. Descritta come una persona molto studiosa e riservata, nel 2008 ha partecipato a un concorso per 200 posti di notaio in Umbria. Arrivata 116esima, ha ottenuto un incarico nel distretto di Perugia (ai tempi, la sorella di Alessandra Mussolini aveva alle spalle diversi anni di lavoro nella cittadina di Gubbio).

Non presente sui social network – fatta eccezione per il profilo professionale su LinkedIn – Elisabetta Mussolini è stata molto vicino ad Alessandra in occasione dello scandalo che, nel 2014, coinvolse il marito della parlamentare Mauro Floriani. Come già accennato, la seconda figlia di Maria Scicolone è estremamente riservata. A differenza della madre e della sorella – più volte ospiti di salotti televisivi – non è mai apparsa sul piccolo schermo.

A “raccontare” di lei ci pensano le foto di archivio risalenti al battesimo del figlio Marco, così come i ricordi di un ristoratore abruzzese titolare di un locale a Roma che, intervistato nel 2014 da Il Messaggero, ha parlato di Maria Scicolone, del marito e delle due figlie come di una famiglia unita e felice.

Un altro particolare interessante su Elisabetta Mussolini riguarda una scelta importante della sorella. Alessandra, in occasione del battesimo religioso del figlio Romano (fratello di Clarissa e Caterina), ha deciso di registrarlo in Chiesa con sei nomi; l’ultimo di questi è Andrea, un omaggio al cognato e marito di Elisabetta.