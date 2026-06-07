Diletta Leotta, l’abbraccio in bikini con Elodie: vacanza in famiglia (e c’è anche Franceska)

Diletta Leotta si gode l’estate da mamma bis sul Lago di Garda insieme alla famiglia e tanti amici. Con lei anche Elodie e Franceska Nuredini, sempre più affiatate

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Diletta Leotta

Diletta Leotta ha scelto il Lago di Garda per inaugurare una nuova fase della sua estate, forse la più dolce e movimentata di sempre. Dopo la nascita del piccolo Leonardo, venuto al mondo il 9 maggio, la conduttrice sta vivendo giornate all’insegna della vita lenta e piene di affetti in una villa a Salò, dove il tempo sembra scandito da bagni in piscina, gite in barca, tramonti e visite degli amici più cari.

Tra loro c’è anche Elodie, protagonista di alcune foto insieme alla conduttrice e a Franceska Nuredini che non sono passate inosservate: l’abbraccio in bikini con Diletta ha subito scatenato una valanga di commenti.

Diletta Leotta in vacanza sul Garda, l’estate da mamma bis

Per Diletta Leotta questa è un’estate speciale, scandita da nuovi equilibri e dalla gioia travolgente che accompagna l’arrivo di un figlio. La conduttrice si sta concedento qualche settimana di relax sulle rive bresciane del Lago di Garda, dove ha riunito famiglia e amici in una splendida villa immersa nel verde, con ampi spazi all’aperto e una piscina da sogno.

Al suo fianco c’è il marito Loris Karius, con cui sta vivendo i primi mesi da genitori di due bambini dopo la nascita del piccolo Leonardo avvenuta lo scorso 9 maggio. La cronista sportiva mostra spesso alcuni scorci della loro estate e le immagini condivise sui social raccontano una quotidianità fatta di tanto affetto, complicità e momenti semplici, senza però rinunciare alla riservatezza: i volti dei figli, infatti, restano sempre protetti.

Tra gite in barca, passeggiate sul lungolago, commissioni quotidiane e serate in compagnia, dalle foto prende forma il ritratto di una vacanza autentica e rilassata. Un racconto fatto di attimi spontanei e atmosfere leggere, che restituisce l’immagine di una famiglia unita e di una compagnia di amici affiatata, lontana dagli eccessi ma ricca di emozioni. E Leotta è più stilosa che mai: sfoggia un fisico invidiabile in bikini nonostante sia passato un mese scarso dal parto.

In barca con lei anche Elodie e Franceska

A fare notizia, però, è stata soprattutto la presenza di Elodie. La cantante, legatissima a Diletta Leotta, ha raggiunto il gruppo insieme alla sua compagna Franceska Nuredini, mostrando ancora una volta tutta la complicità che le unisce. La vediamo in barca sfoggiare un bikini azzurro in un caldo abbraccio con la conduttrice, ma anche in momenti più quotidiani insieme alla sua metà, ai bimbi e alla famiglia di Leotta.

Elodie e Franceska erano già finite al centro dell’attenzione nelle ultime settimane, dopo le immagini del viaggio in Giappone e quel bacio notturno che aveva alimentato i rumors sulla loro relazione. Ora la loro presenza sul Garda ufficializza una volta per tutte la storia e mostra una sintonia totale.

L’incontro tra le due amiche ha attirato l’attenzione dei follower, che hanno riempito i social di commenti e apprezzamenti. Tra scorci sul lago, momenti di relax e compagnia affiatata, le immagini raccontano una vacanza serena e autentica, lontana dalle polemiche e dai riflettori più invadenti. Un’atmosfera distesa che mette al centro il piacere di stare insieme e di condividere qualche giorno di pausa.