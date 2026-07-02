Elodie e Franceska, fuga d’amore in Cilento nel castello di lusso

Elodie e Franceska sono sempre più innamorate e dopo il Pride di Milano sono scappate in Cilento in un castello extra lusso

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IPA Elodie e Franceska

Continua la calda estate d’amore di Elodie e Franceska. Dopo le vacanze in Giappone, la fuga al lago nella villa di Diletta Leotta e l’apparizione al Pride di Milano, la coppia si è concessa una fuga romantica in Cilento.

Elodie e Franceska, fuga d’amore nel castello di lusso

Dopo il ballo e i baci al Pride di Milano sotto il sole rovente, Elodie e Franceska hanno deciso di ritagliarsi un po’ di tempo da trascorrere da sole. Si sono concesse così un viaggio in Campania, per la precisione nella zona del Cilento. La scelta è ricaduta su un resort extra lusso: il Castello Rocca Cilento.

Un luogo da sogno, romantico e in grado di garantire la massima privacy, posizionato nel Parco nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni. Il castello offre ai suoi ospiti suite e camere esclusive, ma anche spazi di degustazione, terrazze panoramiche e sale eleganti. La dimora storica risale al 1119 e, restaurata dall’architetto Stefano Sgueglia, mescola fascino antico e modernità.

Nelle Stories di Instagram sia Franceska che Elodie hanno condiviso alcuni scatti che mostrano la location. Vediamo quindi la terrazza al tramonto, ma anche la cena vip realizzata al Rocha del Castello, il celebre ristorante gestito dall’executive chef Salvatore Notaro che ha organizzato una degustazione per la coppia.

La lunga estate d’amore di Elodie e Franceska

L’amore fra Elodie e Franceska dunque procede a gonfie vele. Dopo un periodo in cui le due avevano scelto di vivere il legame lontano dai riflettori, subito dopo l’addio della cantante ad Andrea Iannone, ora non si nascondono più e sono decisamente stupende.

Sia al Pride di Milano che durante le tante uscite pubbliche, è impossibile non notare il grande feeling fra le due. Elodie e Franceska sembrano unite da un sentimento forte e indissolubile, cresciuto sempre di più nel corso dei mesi.

23 anni e una carriera come ballerina, fra i corpi di ballo delle trasmissioni televisive e i videoclip musicali di J-Ax e Sfera Ebbasta, Franceska era rimasta stregata dal primo incontro con Elodie, avvenuto durante il tour dell’artista romana.

Un colpo di fulmine che, secondo alcune indiscrezioni, aveva spinto Elodie prima a mettere in dubbio la storia con Andrea Iannone, poi a chiuderla definitivamente. Alla fine del 2025, tornata single, la cantante si era concessa una vacanza con le amiche e con Franceska in Thailandia.

Poco dopo erano arrivati i primi rumors su una relazione fra le due. Una storia d’amore confermata solo qualche mese fa con la foto di un bacio fra le due, pubblicata su Instagram e scattata durante un emozionante viaggio in Giappone.

Tornate dalle vacanze le due avevano raggiunto Diletta Leotta nella sua villa a Salò, sulla riva bresciana del lago di Garda. La migliore amica di Elodie, diventata da poco mamma del piccolo Leonardo, aveva ospitato la coppia nella residenza super lusso dove aveva scelto di rifugiarsi insieme al marito Loris Karius e alla primogenita Aria che da sempre considera la cantante romana come una zia.