Elodie e Franceska innamorate: le foto a letto fanno discutere e Gaia interviene

Elodie e Franceska sono finite nel mirino degli haters per una foto a letto: la difesa di Gaia e un amore che merita rispetto.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Elodie e Franceska

La storia d’amore di Elodie e Franceska ha creato negli ultimi mesi non solo curiosità, ma anche un’ondata d’odio che sembra crescere ogni giorno di più. A scatenare nuovamente gli haters una foto pubblicata dalla coppia nelle Stories. Un’immagine che racconta la quotidianità di un amore e che ritrae Elodie e Franceska a letto insieme.

Elodie e Franceska, la foto a letto insieme e gli insulti

L’immagine è stata aspramente criticata, fra chi accusa Elodie e Franceska di raccontare troppo il loro sentimento e chi invece è convinto che la storia d’amore fra le due sia “passeggera” e “fake”. La cantante romana e la ballerina non hanno mai risposto a insulti e critiche, nonostante ciò è innegabile il clima di odio che si è formato intorno alla coppia che, a tratti, sembra poco libera di vivere il proprio amore liberamente.

Sulla questione è intervenuta anche Gaia che ha voluto difendere Elodie e Franceska, denunciando quanto sta accadendo. “Trovo folle che venga strumentalizzata la loro storia – ha rivelato -. Sono convinta che nessuno sia al 100% etero. Tanta indignazione per un amore e veramente poca indignazione per l’odio che sta dilagando, per le guerre, per i bambini morti. Se l’amore crea così tanta rabbia, allora siamo in un momento veramente difficile della storia dell’umanità”.

La storia d’amore di Elodie e Franceska

Che la pressione mediatica (e social) su Elodie e Franceska sia forte lo sapevamo bene. Sin dall’inizio della relazione infatti tutti gli occhi sono stati puntati sulle due ragazze che, dopo settimane di frequentazioni in segreto e avvistamenti in discoteca, hanno scelto di uscire allo scoperto.

Entrambe hanno scelto di non rilasciare dichiarazioni per raccontare il loro amore. Non si sono però mai limitate – giustamente – nel postare scatti e immagini capaci di documentare un sentimento ogni giorno più forte.

Nelle foto del viaggio in Giappone le abbiamo viste scambiarsi baci romantici, assaporare il sushi e visitare i templi. Nell’album della vacanza con Diletta Leotta ci hanno svelato i party in piscina e le passeggiate con i figli della conduttrice. Le abbiamo poi ammirate al Pride di Milano, stupende e sorridenti, prima dell’ennesima vacanza, questa volta in Cilento, in una location di lusso e romantica.

Franceska, secondo chi conosce bene Elodie, è il grande amore della cantante. Arrivato all’improvviso durante il tour dell’artista romana. Un colpo di fulmine che si è trasformato in un sentimento sempre più forte, tanto da spingere Elodie a dire addio ad Andrea Iannone e partire per la Thailandia, al termine del tour, proprio con Franceska.

Oggi le due sono più felici che mai. Convivono insieme a Milano e, osservando alcuni scatti postati da Elodie, starebbero ristrutturando un nuovo appartamento per creare il nido d’amore perfetto. Si parla anche di possibili nozze e di un incontro emozionante di Franceska con la famiglia di Elodie al completo.