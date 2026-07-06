Elodie e Franceska, le vacanze romantiche: i bikini insieme e la nuova casa in costruzione

Elodie e Franceska condividono le istantanee del loro amore e pensano già alla convivenza.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Elodie e Franceska

Inutile girarci intorno: questa è l’estate di Elodie e Franceska. La cantate e la ballerina stanno vivendo un’intensa storia d’amore e non potrebbero essere più felici.

Elodie e Franceska innamorate: la dedica romantica della ballerina e le foto su Instagram

Il legame fra Elodie e Franceska cresce ogni giorno di più e le due sono innamoratissime. A dimostrarlo l’ultimo post pubblicato su Instagram dalla cantante romana. Un carosello di foto che raccontano le ultime settimane con Franceska, dal viaggio nel Cilento, dove hanno soggiornato in un romantico castello extra lusso, alle gite con gli amici, sino ai bikini mozzafiato delle due.

Dopo il bacio scambiato durante il Pride di Milano, la coppia si è concessa una fuga fra mare e buon cibo. Un viaggio che ha confermato, ancora una volta, la grandissima intesa fra le due. E se fino a qualche mese fa Elodie e Franceska preferivano vivere nel più stretto riserbo il loro sentimento, ora non si nascondono più e sono così felici da volerlo gridare al mondo.

“La mia fidanzata stupenda”, ha commentato Franceska sotto gli scatti di Elodie. Una dedica speciale che racconta le emozioni che entrambe stanno provando in queste settimane fatte di viaggi e dichiarazioni importanti.

Elodie e Franceska pronte per la convivenza: gli scatti della casa

La storia fra Elodie e Franceska Nuredini, secondo molti, starebbe per vivere un altro step importante. Le due avrebbero infatti deciso di andare a convivere. Una notizia che sembra trapelare proprio dalle foto pubblicate dall’artista romana in cui vediamo dei lavori in corso in un’abitazione. Quella casa potrebbe essere il nuovo nido d’amore della coppia in via di ristrutturazione.

Già qualche mese fa si era iniziato a vociferare riguardo una possibile convivenza fra le due. L’inizio della storia d’amore risale alla fine del 2025 quando Elodie aveva conquistato il pubblico con una serie di show nei palazzetti. Nel corpo di ballo all’epoca c’era anche Franceska e fra le due era nato un sentimento di amicizia diventato poi amore.

Terminato il tour Elodie, che all’epoca era legata ad Andrea Iannone, era partita con le amiche e Franceska per la Thailandia. Di ritorno dal viaggio si era parlato di una convivenza a Milano per la cantante e la ballerina, ansiose di mettersi alla prova e vivere il loro sentimento.

Il resto è storia: gli avvistamenti in discoteca, le uscite mano nella mano e il bacio immortalato durante il viaggio in Giappone con tanto di dichiarazione d’amore.

Ora il prossimo passo per la coppia sarebbe la convivenza. Una vita a due che potrebbe iniziare a Milano, dove vivono entrambe, proprio nell’appartamento immortalato da Elodie e in via di ristrutturazione. La convivenza potrebbe essere prevista per la fine dell’estate, quando la cantante e la ballerina torneranno alle loro vite dopo questa lunga estate all’insegna di viaggi, divertimento e momenti magici con gli amici.