Stefano De Martino, le foto suggestive (con Santiago) della vacanza negli Stati Uniti

IPA Stefano De Martino

Un viaggio tra paesaggi mozzafiato e momenti di complicità padre-figlio. Stefano De Martino ha scelto una meta lontana dall’Italia per una parentesi di relax: gli Stati Uniti, per staccare la spina prima di rituffarsi nei numerosi impegni che lo attendono (e non di certo “leggeri”). Al suo fianco, in questa avventura oltreoceano, un compagno di viaggio d’eccezione: il figlio Santiago. E a giudicare dagli scatti condivisi sui social, tra i due sembra esserci un’intesa speciale, nonostante quel pizzico di riservatezza che, come vedremo, non è affatto casuale.

Stefano De Martino, la vacanza speciale con Santiago

Il tour statunitense di Stefano De Martino ha preso il via dalla celebre metropoli californiana, dove padre e figlio hanno respirato l’atmosfera scintillante della Città degli Angeli. A Los Angeles è arrivato anche il momento più leggero del viaggio: De Martino è stato intercettato per caso da alcuni italiani, che lo hanno riconosciuto nel traffico californiano e hanno provato a richiamare la sua attenzione. Lui, invece di sottrarsi, ha risposto con naturalezza: il video è stato condiviso sui social, e naturalmente il conduttore si è concesso un saluto volante (e un sorriso) dal veicolo.

Un siparietto tanto simpatico da fare rapidamente il giro della rete, complice la genuinità della reazione del conduttore, che oltretutto non si tira mai indietro di fronte ai saluti dei suoi fan, concedendosi anche qualche scatto. Dalla frenesia della grande città, poi, il viaggio si è spostato verso uno dei luoghi naturali più amati del pianeta.

Il conduttore ha infatti raggiunto quella meraviglia geologica che ogni anno richiama milioni di visitatori (il Grand Canyon, in Arizona), immortalando con il suo obiettivo lo spettacolo delle rocce rossastre e delle profonde gole scavate nel corso di milioni di anni. Il paesaggio ha fatto da cornice perfetta a questa fuga americana all’insegna dell’avventura.

E nelle foto così suggestive, condivise sui social, il conduttore appare quasi sempre di spalle (e così il figlio Santiago). Entrambi non sarebbero grandi fan dei social: Stefano lo usa esclusivamente per lavoro e per condividere qualche scatto emozionante dei viaggi, e Santiago, invece, ha chiesto esplicitamente di non apparire più nelle foto.

Cosa riserva il futuro a Stefano De Martino

Se le immagini raccontano una vacanza spensierata, la realtà è che per Stefano De Martino lo svago è stato solo una parte del viaggio. Secondo quanto trapelato, il soggiorno nasconderebbe anche una componente professionale: oltre ai giorni felici al fianco del figlio, avrebbe messo in agenda anche alcuni incontri professionali, collegati al percorso che dovrebbe portarlo verso Sanremo 2027.

Nel frattempo, il conduttore è già proiettato verso la nuova avventura che lo attende al rientro. La prossima stagione di Affari Tuoi, il fortunato game show dei pacchi, segnerà infatti un cambiamento importante, con il trasferimento della produzione da Roma a Milano. E il primo promo non è stato scelto a caso: prende il via tra i binari del principale scalo ferroviario milanese, dove il conduttore e la sua fidata spalla, Herbert Ballerina, appena arrivati, si aggirano disorientati come due pesci fuor d’acqua di fronte alla metropoli che li accoglie. Il riferimento? Ovviamente a Totò, Peppino e la… malafemmina.