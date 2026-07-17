Stefano De Martino e il “like” ad Alessia Lanza, cosa è successo

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Stefano De Martino e Alessia Lanza

Stefano De Martino è senza dubbio uno dei personaggi del momento, per questo ogni suo gesto riesce a fare notizia. Dopo il video virale in ci spazzava il balcone, il futuro conduttore di Sanremo 2027 è finito al centro del gossip per via di un Like ad Alessia Lanza, celebre influencer.

Stefano De Martino e il Like ad Alessia Lanza

La vita sentimentale di Stefano De Martino da qualche tempo è un mistero. Il conduttore ha deciso infatti di concentrarsi sulla carriera, conducendo con successo Affari Tuoi e Stasera tutto è possibile. Ora che la stagione televisiva si è conclusa, Stefano ha trovato il tempo per rifiatare e, forse, per dedicarsi all’amore.

In queste ore infatti non si parla d’altro che del Like che il presentatore ha messo su una foto di Alessia Lanza pubblicata su Instagram. Uno scatto che la ritrae stupenda in primo piano, mostrando tutta la sua bellezza.

Il Mi Piace di Stefano De Martino alle foto di Alessia Lanza non è passato inosservato e ha, come era scontato, acceso i riflettori sulla vita sentimentale del presentatore. In tanti sono convinti che i due si stiano conoscendo e che potrebbe essere nato qualcosa di importante.

Altri invece credono che il Like di De Martino ad Alessia sia legato ad una possibile collaborazione fra i due, forse in vista del Festival di Sanremo 2027. Sulla vicenda nessuno dei due si è pronunciato, alimentando i gossip. Con molta probabilità scopriremo qualcosa di più nei prossimi mesi.

Chi è Alessia Lanza

Classe 2000, Alessia Lanza è una content creator famosissima, originaria di Torino. Seguitissima su Tik Tok e Instagram ha conquistato milioni di fan con i suoi balletti, arrivando a collaborare con Fedez nel videoclip della canzone Dolcevita, uscita nel 2022.

Da circa tre anni conduce un podcast seguitissimo che si intitola Mille Pare e che la creator ha definito “uno spazio nato dall’idea di condividere le paranoie con chi ascolta, per normalizzare e sentirsi meno sola e più consapevole”.

Per molti Stefano De Martino l’avrebbe contattata, colpito dalle sue doti comunicative, per realizzare qualche progetto in vista di Sanremo 2027. Già in passato altri creator, come Mariasole Pollio e Mattia Stanga, erano stati scelti per raccontare il Festival alla Gen Z

I più maliziosi hanno invece parlato di una simpatia speciale fra i due. Di certo la vita sentimentale di Stefano De Martino resta un mistero. Circa un anno fa il conduttore ha messo fine alla storia d’amore con la giovane Caroline Tronelli, dopo un’estate romantica trascorsa in Sardegna, fra gite in barca e cene nei locali più esclusivi dell’isola.

Al suo fianco come sempre c’è Gilda Ambrosio, imprenditrice con cui, secondo alcune indiscrezioni, ci sarebbe molto di più di una semplice amicizia. Resta invece fortissimo il rapporto con Belen Rodriguez, sua ex moglie e madre di Santiago. Dopo il crollo emotivo della showgirl, avvenuto a fine maggio, Stefano era stato fra i primi a correre da lei, interrompendo le registrazioni di Affari Tuoi.