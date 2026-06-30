Alessia Marcuzzi innamorata, tifo scatenato e balli sensuali con Thiago Schietti

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Thiago Schietti e Alessia Marcuzzi

Questa volta niente indiscrezioni e paparazzi, è la stessa Alessia Marcuzzi a raccontare, senza bisogno di parole, il momento speciale che sta vivendo. La conduttrice ha condiviso nelle sue storie Instagram una serie di video e fotografie che la mostrano raggiante insieme al nuovo compagno Thiago Schietti. Nessuna dichiarazione ufficiale, nessuna dedica romantica, in questo caso bastano i sorrisi, gli sguardi complici e la naturalezza con cui i due si mostrano insieme per raccontare una felicità che sembra ormai impossibile da nascondere.

Alessia Marcuzzi vola in Brasile con Thiago Schietti

Alessia Marcuzzi è di nuovo innamorata e i suoi occhi luminosi e il suo sorriso spontaneo e sereno parlano per lei: le immagini pubblicate dalla conduttrice sulle sue storie di Instagram nelle ultime ore infatti, restituiscono il ritratto di una donna serena, spensierata e completamente immersa nell’atmosfera brasiliana. In uno dei primi filmati Alessia è seduta in macchina accanto a Thiago, sorridente e rilassata, mentre indossa con orgoglio la maglia verdeoro della nazionale brasiliana, ormai perfettamente calata nello spirito del Paese del suo compagno.

La passione per il calcio diventa poi il filo conduttore della serata: nelle stories successive la coppia si trova al Vaca Veia, un locale brasiliano gremito di tifosi per seguire la partita del Brasile. Tra cori, applausi e momenti di tensione sportiva, Alessia partecipa con entusiasmo al tifo, lasciandosi coinvolgere dall’energia contagiosa dei presenti e appare perfettamente a suo agio, divertita e sempre più integrata nella cultura brasiliana.

Ma è soprattutto il finale della serata ad aver conquistato i follower. Dopo il match, il locale si trasforma in una pista da ballo e Alessia si lascia andare a balli sensuali insieme a Thiago. I due si muovono a ritmo di musica con grande complicità, scherzano, ridono e si scambiano continui sguardi d’intesa. Ancora una volta lei indossa la maglia del Brasile, quasi a voler celebrare non solo la vittoria della squadra, ma anche questo nuovo capitolo della sua vita.

Le immagini hanno rapidamente fatto il giro dei social, alimentando i commenti dei fan, che da tempo aspettavano una conferma della relazione. Se fino a pochi mesi fa Alessia aveva scelto di mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata, oggi sembra vivere questo amore con una leggerezza nuova, senza più la necessità di nascondersi.

Thiago Schietti e Alessia Marcuzzi non si nascondono più

Per mesi Alessia Marcuzzi ha preferito custodire la sua vita sentimentale lontano dai riflettori, lasciando che fossero indiscrezioni e paparazzi ad alimentare la curiosità del pubblico. Ora, però, la conduttrice sembra aver deciso di non nascondersi più e sempre più spesso condivide momenti spensierati in compagnia del suo nuovo fidanzato Tiago Schietti.

Nelle immagini pubblicate su Instagram i due appaiono complici e sorridenti, lasciando intendere che il rapporto sia ormai vissuto con naturalezza e serenità tra giornate trascorse in riva al mare, panorami da cartolina e cene in compagnia. Alessia appare sempre molto rilassata e felice e i fan apprezzano molto questa nuova fase della sua vita, tanto che i commenti sotto ai vari post si sono moltiplicati nel giro di poche ore, tra affetto, curiosità e complimenti.

Dopo la fine del matrimonio con Paolo Calabresi Marconi, annunciata nel 2022, Alessia Marcuzzi ha sempre affrontato con grande discrezione tutto ciò che riguardava la sua sfera privata e, pur continuando a essere uno dei volti più amati della televisione italiana, aveva scelto di tenere separate carriera e sentimenti, evitando di trasformare la propria quotidianità in un racconto pubblico.

Anche questa volta con Thiago in effetti non ci sono state grandi dichiarazioni o dediche romantiche, nè tantomento parole che definiscano la relazione, ma sono le immagini a parlare e a raccontare una sintonia evidente e una serenità che sembra accompagnare la conduttrice in questo momento della sua vita.