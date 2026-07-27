Alessia Marcuzzi in bikini con il fidanzato Tiago Schietti: sono loro la coppia dell’estate

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Bikini vip d’estate, dal minimal al maximal: i più belli da copiare

Alessia Marcuzzi sta vivendo un periodo particolarmente felice della sua vita e su Instagram appare raggiante in bikini insieme al fidanzato Tiago Schietti.

Alessia Marcuzzi in vacanza con Tiago Schietti: bikini e baci

Dopo un lungo periodo da single, Alessia Marcuzzi è tornata a sorridere grazie a Tiago Schietti. I due non si nascondono più e su Instagram si mostrano felici e innamoratissimi. La conduttrice si sta godendo un po’ di meritato riposo, fra tuffi in acque cristalline e gite in barca. Al suo fianco c’è sempre l’imprenditore brasiliano che ha rubato il suo cuore e con cui fa coppia fissa da ormai diversi mesi.

Nelle immagini pubblicate su Instagram, Alessia racconta la sua calda estate insieme a Tiago. La vediamo in barca, mentre si gode un aperitivo, e poi ancora in spiaggia ad ammirare il tramonto, teneramente abbracciata al fidanzato. E poi ancora la Marcuzzi racconta i tornei di carte con gli amici, i pranzi vista mare a base di pasta e svela i momenti di tenerezza con il compagno, che bacia, ridendo in un breve video girato in barca. Non manca, infine, uno scatto rubato a Tiago in cui l’imprenditore è di spalle mentre è in una vasca da bagno.

Gli scatti sono le istantanee di uno degli amori più belli di questa estate 2026. Tiago e Alessia sembrano molto felici e il feeling fra i due è palpabile.

Solo qualche settimana fa Alessia Marcuzzi era volata in Brasile per trascorrere un po’ di tempo con Tiago. Su Instagram aveva mostrato ai follower le bellezze naturali del paese, ma anche i momenti trascorsi con il compagno, fra cene romantiche e balli scatenati.

L’amore di Alessia Marcuzzi per Tiago Schietti fra Brasile e Italia

Imprenditore di successo, Tiago Schietti è il direttore esecutivo della Supernova Capital Gestão de Recursos, società che opera nel mercato immobiliare. Appassionato di sport e affascinante, è molto conosciuto in Brasile. Nel 2019 infatti ha sposato Kika Laffranchi, ereditiera e figlia di Barbara Laffranchi, una delle personalità più ricche del Brasile.

Il loro matrimonio è stato per molto tempo al centro delle cronache rosa, considerato uno degli eventi più importanti di quell’anno. La coppia nel 2023 ha avuto un figlio, Giuseppe. Poi la crisi e la rottura, seguita dall’incontro con Alessia Marcuzzi che avrebbe letteralmente stregato l’imprenditore.

Per Alessia si tratta di un amore maturo e forte, arrivato dopo un lungo periodo da single e tenuto segreto per diverso tempo, sino alla scelta di uscire allo scoperto questa primavera. Dal 2014 al 2022 infatti la conduttrice è stata sposata con Paolo Calabresi Marconi, celebre produttore. Ha inoltre due figli: Tommaso, nato nel 2001 e avuto da Simone Inzaghi, e Mia, arrivata nel 2011 e frutto dell’amore per Francesco Facchinetti.

Fra i suoi amori anche Carlo Cudicini, Valerio Morabito e Pietro Sermonti. Libera, bellissima e forte, Alessia Marcuzzi non ha mai avuto paura di amare e di rischiare per vivere appieno i suoi sentimenti. Solo qualche giorno fa la conduttrice aveva risposto a tono a chi criticava la sua nuova storia d’amore.

“Avanti un altro”, aveva scritto un follower e la presentatrice aveva replicato, correggendo un errore di grammatica nella frase. Un modo intelligente e ironico per rispondere a tono alle critiche.