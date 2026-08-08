L’Eredità Summer, la professoressa ruba la scena e la campionessa si pente della sua scelta

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IPA Linda Pani, Marco Liorni e Greta Zuccarello

Continua l’avventura vacanziera de L’Eredità Summer. Con Affari Tuoi in pausa e l’accesso alla tanta ambita fascia dell’access prime time, il quiz condotto da Marco Liorni sta vivendo il proprio momento di rivalsa. Per chi ha troppo caldo per uscire, per chi torna dal mare, per chi finisce l’insalata di riso già in frigo o si prepara ad andare a ballare, L’Eredità è una compagna irrinunciabile. Un modo per allenare la mente in queste pigre giornate afose, senza troppo sforzo – d’altronde dal divano non si vince né perde nulla – e senza rinunciare a un pizzico di intrattenimento. Intrattenimento che nella serata di sabato 8 agosto è offerto in particolare dalla professoressa Linda Pani.

Il talento nascosto della professoressa Linda

Una delle manche più appassionanti di questa puntata de L’Eredità Summer è quella dedicata agli scioglilingua, quelle brevi filastrocche tanto accattivanti da ascoltare quanto difficili da pronunciare. Per tutti, ma non per Linda Pani. La professoressa bionda del quiz di Rai 1 si dimostra una vera fuori classe, mettendo in mostra una dizione perfetta e una lingua che più sciolta non si può. Pani ha studiato recitazione in una delle più prestigiose tra le accademie di Roma, e si vede – anzi si sente.

A sfidarla è il simpatico concorrente Martino che, incapace di starle dietro (e come avrebbe potuto), affida la colpa alla scarsa memoria, “il problema è che non ricordo le parole” si giustifica. Più che la partita, però, a catturare l’attenzione è proprio il savoir fair di Linda e le sue istrioniche abilità.

È un vero peccato che, a partire dal prossimo autunno, dovremo dire addio a Linda Pani, così come a Greta Zuccarello. È così che funziona: L’Eredità, che smetterà di essere Summer, mantiene le proprie professoresse per non più di qualche stagione, per poi lasciare il posto a volti nuovi e, spesso, ancora sconosciuti. Non tutto è perduto, però. Anche Samira Lui fu professoressa de L’Eredità e fu proprio l’addio alla Rai che diede inizio alla sua scalata verso il successo.

Emanuela si pente di fronte alla ghigliottina

Mentre Linda Pani incantava tutti con i suoi scioglilingua, un’altra professoressa si faceva strada verso la ghigliottina. A trionfare nella puntata dell’8 agosto è Emanuela, docente in arrivo da Città di Castello, in provincia di Perugia. Sbaragliando l’agguerrita concorrenza, Emanuela si è trasformata nella concorrente da battere: con due punti all’attivo, domenica sera potrebbe guadagnarsi la tanto agognata vittoria settimanale.

E di certo, Emanuela arriverà in studio agguerrita, desiderosa di rifarsi dalla sfortuna di quest’oggi. Alla manche finale della ghigliottina ha in ballo 70mila euro e, sicura della propria scelta, rifiuta di intaccare il montepremi svelando la sesta parola. Solo dopo averla vista, ormai troppo tardi, si accorge però di aver sbagliato e arriva in pochi secondi alla soluzione. L’amarezza è innegabile, ma la professoressa umbra la prende con filosofia e affila le armi per l’ultima competizione, la più importante. Appuntamento a domani sera, per scoprire se manterrà il proprio titolo o sarà spodestata da un nuovo campione.