L’Eredità cerca nuove Professoresse: cosa succede a Linda e Greta

Due leggii della Ghigliottina sono appena tornati liberi: età, dizione e un bel passo di danza tra i requisiti per le nuove Professoresse a L'Eredità

IPA Professoresse Eredità

Il posto fisso più ambito della tv italiana è appena tornato libero. Da lunedì 3 agosto, la Rai ha riaperto i casting per trovare due nuove Professoresse a L’Eredità, il quiz condotto da Marco Liorni. A lasciare lo studio, dopo due stagioni fianco a fianco con il conduttore, sono Greta Zuccarello e Linda Pani: tra danza e conduzione radiofonica, i due volti più familiari del preserale di Rai 1 nell’ultimo biennio.

Il loro compito, per chi segue lo show meno assiduamente, è presidiare uno dei leggii di gara, rispondere categoria dopo categoria ed eliminazione dopo eliminazione, fino ad accompagnare il campione alla Ghigliottina finale. Il tempismo del nuovo casting non è casuale: il programma, nella sua versione classica delle 18:45, tornerà in onda dal 19 ottobre. Tre mesi scarsi, quindi, per trovare due sostitute all’altezza.

I requisiti per diventare Professoressa

Chi immagina un colloquio informale si sbaglia. Il bando è molto chiaro e chiede aspiranti tra i 22 e i 29 anni, ottima dizione, solida cultura generale e, immancabile, comprovata attitudine al ballo: un identikit piuttosto completo, per un ruolo che dura in media un paio di stagioni.

Per partecipare bisogna iscriversi al portale Rai Casting e inviare il modulo per l’audizione. Non esiste nessuna scorciatoia, nemmeno per chi si sente già pronta per la Ghigliottina finale.

L’Eredità Summer contro La Ruota della Fortuna

Le ultime settimane, intanto, non sono state facili. L’Eredità Summer, la versione in prima serata affidata sempre a Liorni, si è misurata con La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti su Canale 5, in un orario ben più competitivo del solito preserale. Gli ascolti, però, non hanno premiato il quiz Rai. Dal 19 ottobre, con il ritorno alle 18:45, la sfida cambia almeno terreno.

Il precedente di Samira Lui

Chi lascia L’Eredità, però, non sparisce per forza. Samira Lui, passata anche lei dal ruolo di Professoressa, oggi è la spalla fissa proprio di Gerry Scotti a La Ruota della Fortuna, lo stesso programma che da settimane sta avendo la meglio su L’Eredità Summer. Il turnover, del resto, è una costante dello show: il primo professore uomo, Andrea Cerelli, arrivato con Flavio Insinna, è durato due stagioni, esattamente come Greta e Linda. Michelle Masullo e Naomi Buonomo, che le avevano precedute, si erano fermate a una sola.

Che fine fanno Greta Zuccarello e Linda Pani

Prima di sedersi ai leggii, Greta Zuccarello era già una ballerina professionista: trevigiana, classe 1996, formata all’Opus Ballet di Firenze e poi alla San Francisco Ballet School, con un passato nel corpo di ballo di Tale e Quale Show e Ciao Darwin. Nel 2024 ha vissuto l’esperienza de L’Isola dei Famosi, uscendone a metà percorso, prima di conquistare, tra vari provini, il posto da Professoressa.

Linda Pani, veneziana classe 1999, arriva invece dalla danza e dal canto, con un passato da conduttrice su Radio 105 e una partecipazione a Miss Italia nel 2017. Tra le sue esperienze anche la fiction Luce dei Tuoi Occhi e tre edizioni di Capodanno in Musica. Il prossimo capitolo, per lei, è il cinema: la vedremo in Albatross, il film di Giulio Base.