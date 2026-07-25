L’Eredità Summer, Liorni si scatena con le professoresse. E la Ghigliottina finisce male

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IPA Marco Liorni

Marco Liorni torna su Rai 1 il 25 luglio 2026 con una nuova puntata de L’Eredità Summer. Il conduttore, una puntata dopo l’altra, sta tentando l’impresa di superare Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna, dopo aver raccolto l’eredità di Stefano De Martino.

L’Eredità Summer, Marco Liorni si scatena con le professoresse

Come di consueto ad aprire la puntata de L’Eredità Summer la sigla di Dj Molella con il titolo Questa estate resto qua. Una frase che racconta perfettamente la scelta della Rai di puntare su un format amatissimo dal pubblico come L’Eredità, riproposto però in versione estiva e con alcuni cambiamenti importanti.

Marco Liorni ha poi salutato il pubblico insieme ai cinque concorrenti che hanno ottenuto almeno una vittoria in classifica nel corso della settimana. Un modo per svelare, ancora una volta, il meccanismo del torneo ai telespettatori.

La sera successiva ad ogni puntata infatti torna esclusivamente il campione che ha affrontato la Ghigliottina. Ogni settimana invece viene realizzata la classifica del miglior concorrente pronto a sfidare tutti i vincitori nelle puntate precedenti. Alla fine della stagione poi ci sarà un grande torneo in cui verrà incoronato il miglior concorrente fra i migliori.

Chi non riuscirà a partecipare e resterà nel “bagnasciuga”, come indicato da Liorni, potrà rifarsi in autunno, prendendo parte alla versione classica de L’Eredità. Lo show infatti tornerà in onda su Rai 1 da ottobre 2026 sino a maggio 2027 come anticipato dai palinsesti Rai.

Anche questo appuntamento de L’Eredità Summer ha regalato grandi emozioni, ma anche tantissime risate. L’ironia di Marco Liorni e la simpatia dei concorrenti sono due elementi chiave del programma. Così come le due professoresse Greta Zuccarello e Linda Pani che rappresentano una garanzia per il pubblico.

Le loro coreografie nel corso della trasmissione fanno ballare il pubblico e scatenano persino Marco Liorni, che anche in questo appuntamento è apparso molto divertito.

Federico sceglie la sesta parola alla Ghigliottina

La puntata si è aperta con una sfida appassionante fra Serena e Federico. Dopo aver ottenuto ben due vittorie, Serena ha conquistato il favore del pubblico. Dopo aver perso lo scontro per una manciata di secondi la concorrente ha abbracciato Marco Liorni, abbandonando lo studio.

Appassionante pure lo scontro fra Priscilla e Francesco, soprannominata “la sfida fra gli occhi azzurri”, che ha visto vincere proprio Francesco.

Il momento più divertente? Come sempre il Gioco delle 6 Porte che è andato a sostituire il Triello. Il gioco de L’Eredità Summer prevede che dietro ad ogni porta, abbinata ad una materia, ci siano una canzone, un filmato oppure una foto.

Gli ultimi a sfidarsi per il gioco della Ghigliottina sono stati Laura e Francesco. Ad arrivare al celebre tavolo è stato proprio quest’ultimo con un montepremi di 150mila euro.

“Stavolta l’emozione non ti ha giocato brutti scherzi”, ha commentato Liorni prima di accompagnare il concorrente in postazione.

“Ormai sono di casa”, ha scherzato lui. Ancora una volta Liorni ha presentato la sesta parola. Il concorrente che arriva alla Ghigliottina infatti ha la possibilità di acquistare una parola aggiuntiva per aumentare la sua probabilità di vincere.

Ed è stato proprio Francesco a scegliere questa possibilità, perdendo uno zero nel montepremi e arrivando a 3.750 euro. La risposta giusta era “becco”, ma purtroppo il concorrente ha proposto prima “porta”, poi “conto”, sbagliando.