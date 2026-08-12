L’Eredità Summer, Marco Liorni ironizza su Carlo Conti: “Un po’ pallido”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Marco Liorni

Marco Liorni torna al timone di una nuova puntata de L’Eredità Summer il 12 agosto 2026. Il programma di Rai 1, nato come la versione estiva del format L’Eredità, ci ha regalato anche questa sera tanto divertimento ed emozioni forti, fra nuovi giochi e la sempre classica Ghigliottina.

L’Eredità Summer, Marco Liorni ironizza su Carlo Conti

Ad aprire la nuova puntata de L’Eredità Summer un Marco Liorni sempre più a suo agio nella versione estiva del celebre game show. Nonostante gli ascolti non proprio esaltanti e le difficoltà incontrate nelle prime settimane, soprattutto per via della sfida con La Ruota della Fortuna, Liorni sembra deciso ad andare avanti e fiducioso riguardo il futuro del programma.

Il meccanismo, come ben sappiamo, è molto simile a quello de L’Eredità con alcuni giochi classici, come la Scossa e alcune novità. Immancabile il balletto iniziale delle Professoresse Linda Pani e Greta Zuccarello, figure amatissime della trasmissione.

A giocare in questa puntata il campione Andrea, arrivato per ben due volte al gioco finale della Ghigliottina, ma anche Jacopo, studente appassionato di geografia di Bologna. In studio pure Ilaria, di professione enigmista, Roberto da Napoli, ingegnere appassionato di campeggio, infine Francesca, praticante avvocato ed ex pattinatrice sul ghiaccio.

La puntata è entrata subito nel vivo con il gioco della Scossa. A perdere è stato Jacopo che ha deciso di puntare il dito contro Roberto. Proprio quest’ultimo, al suo debutto nella trasmissione, è riuscito a vincere la sfida.

“Mia madre 94 anni non perde una puntata”, ha confessato. “Proprio un’intenditrice”, è stato il commento divertito di Marco Liorni.

Non sono mancati, come sempre, momenti divertenti, fra battute e riferimenti alla storia della tv e della musica. A divertire il pubblico soprattutto un video con un giovanissimo Carlo Conti, impegnato a presentare il programma Hit Parade.

“Un po’ palliduccio e che voce impostata – ha scherzato Marco Liorni -. Pensate che Carlo voleva fare il cantante, Conti con la K. Greta, saluta Carlo Conti. Ha lavorato tanto con lui”.

Roberto rischia tutto alla Ghigliottina, ma sbaglia tutto

Dopo questo piccolo momento comico la puntata è continuata fra sfide e montepremi importanti. Nello scontro fra Francesca e Andrea a perdere è stato quest’ultimo. “Stasera ti riposi anche tu”, ha detto Conti.

Sfida finale fra Francesca e Roberto con l’ingegnere che è riuscito, con grande abilità, ad arrivare alla Ghigliottina. Giunto al gioco finale con un montepremi di 120mila euro, il campione della trasmissione ha dovuto fare i conti con la scelta delle parole che ha purtroppo dimezzato la cifra a 60mila euro.

Sul foglio de L’Eredità Summer ha scritto la parola “piatto”, rifiutando l’acquisto della sesta parola, una novità inserita in questa nuova formula dello show. Alla fine però rischiare non gli ha portato fortuna. Roberto infatti non ha indovinato la parola giusta che era, come rivelato da Marco Liorni, “brodo”.