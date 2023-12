Ryan O’Neal, chi era Farrah Fawcett: l’ultima compagna dell’attore

Farrah Fawcett, chi era la talentosa attrice dalla chioma bionda e fluente, indimenticabile interprete delle Charlie’s Angels? Dai successi, agli amori, a quel cancro che ne causò la morte nel 2009. Icona Pop senza tempo, sex symbol e molto altro. La storia del suo amore con Ryan O’Neil, morto l’8 dicembre 2023, segnò le tappe di una dolorosa quanto appassionante love story americana. Proprio O’Neal definì Farrah Fawcett il suo “San Valentino per sempre”. L’angelo di Charlie e la young star di Love Story iniziarono a frequentarsi nel 1979 e furono coinvolti in una relazione a intermittenza. I due non si sposarono mai, ma l’attore rimase al fianco di quella che fu la sua ultima compagna fino alla fine, quando, ad appena 62 anni, morì.

Farrah Leni Fawcett (alla nascita scritto Ferrah) fu un’attrice statunitense nata nel 1947 e morta a Santa Monica il 25 giugno 2009, circondata dai suoi affetti. La sua carriera ebbe inizio in Texas, quasi per caso. Durante il primo anno di college fu nominata tra le “dieci studentesse più belle del campus”. Una pratica che certo ora non incoraggeremmo, ma che alla Fawcett portò fortuna, perché le sue foto furono inviate a varie agenzie di Hollywood e l’agente David Mirisch la chiamò, invitandola a Los Angeles.

Debuttò dunque nella Città degli Angeli. Prima di tutto come attrice televisiva in Strega per amore, nel 1969. La sua carriera inizialmente però faticò a decollare. Poi però nel 1976 il produttore Aaron Spelling la scelse tra le protagoniste di nuova serie, Charlie’s Angels, cambiando per sempre la sua vita. Il primo episodio del telefilm, con Fawcett nel ruolo della detective Jill Munroe, andò in onda il 22 settembre dello stesso anno. Farrah Fawcett interpretò così Jill Munroe sin dal primo episodio, andato in onda il 22 settembre 1976.

L’attrice riuscì a rendere suo il ruolo della bella detective reclutata dal proprietario di un’agenzia investigativa insieme ad altre due avvenenti colleghe (interpretate da Jaclyn Smith e Kate Jackson). La sua apparizione nel telefilm aumentò le vendite del poster, tanto che le entrate per le royalties della sua immagine superarono il salario percepito per il telefilm. Il taglio di capelli della Fawcett diventò inoltre un trend internazionale.

Mentre il telefilm Charlie’s Angels diventava un successo planetario, Fawcett vinse un People’s Choice Award per il suo ruolo nella serie. La sua permanenza nella serie però durò soltanto una stagione. L’allora marito, Lee Majors, iniziò infatti a manifestare gelosia nei confronti del successo della moglie. Su pressione di Lee, Fawcett decise di abbandonare la serie.

La vita sentimentale della Fawcett fu certamente movimentata. Si sposò con Lee Majors, dal quale divorziò nel 1982. Da allora fino alla morte, intrattenne una relazione di alti e bassi con l’attore Ryan O’Neal, da cui ebbe il figlio Redmond O’Neal, nato nel 1985.

Secondo quanto raccontano i giornali di gossip di tutto il mondo, fu proprio Majors a presentare la sua ex al caro amico Ryan O’Neal. L’attore usciva da ben due matrimoni burrascosi, era famoso per i suoi flirt e contava già tre figli. I due attori iniziarono così a frequentarsi. Una relazione di alti e bassi, di separazioni e riavvicinamenti… Insomma, in perfetto stile love story americana. “A volte Ryan mi spezza il cuore, ma è anche responsabile di avermi dato fiducia in me stessa”, raccontò in un’intervista Farrah Fawcett. In molti riportano che nel corso degli anni sopportò numerosi tradimenti da parte del compagno.

La coppia non si è mai sposata, ma la loro storia di passione li tenne insieme per 17 anni, fino alla rottura, nel 1997. Al momento della separazione, i due vivevano in case diverse, ma le loro vite erano fortemente intrecciate. Si riavvicinarono nel 2001, quando a O’Neal venne diagnosticata la leucemia. O’Neal rimase poi al fianco di Fawcett dopo che le venne diagnosticato un cancro al colon e poi fino alla sua morte a 62 anni, nel 2009.