Shelley Duvall, chi era la Wendy di Shining, morta a 75 anni

“Wendy, sono a casa!”. Così esclamava l’aspirante scrittore Jack Torrance (nell’iconica interpretazione di Jack Nicholson) in Shining. E dietro la porta, in attesa e in angoscia, c’era la moglie Wendy, il cui volto è rimasto drammaticamente e indelebilmente nella memoria e nell’immaginario cinematografico degli appassionati. Fu Shelley Duvall a interpretarne il ruolo. L’attrice è morta a 75 anni, a causa di alcune complicazioni della malattia di cui soffriva, il diabete, ma la sua vita è stata segnata da difficoltà e periodi di assenza dagli schermi.

Chi era Shelley Duvall

Shelley Duvall era statunitense ed era nata a Houston, in Texas, il 7 luglio 1949. Ebbe alcuni piccoli ruoli in Nashville e in Io e Annie (rispettivamente del 1975 e del 1977). Il suo talento come attrice venne scoperto dal regista Robert Altman con cui collaborò in diverse occasioni. “Ha una grande fiducia in me e mi rispetta, non impone restrizioni e non mi intimidisce, lo amo”, dichiarò la Duvall in un’intervista. L’intesa professionale tra i due fu evidente sin dall’inizio, con il primo film, Tre donne, per il quale venne premiata, al Festival di Cannes, con il prestigioso Prix d’Interprétation féminine.

Ma il successo internazionale arrivò con l’interpretazione di Wendy Torrance, la moglie di Jack Torrance, co-protagonista di Shining, nel 1980. La sua bravura e la magistrale regia di Stanley Kubrick consegnarono il film e i suoi protagonisti all’imperitura memoria del genere. Ma la sua esperienza di recitazione nell’iconico film fu difficile, stressante, sgradevole e ricca di criticità come lei stessa ammise anni dopo.

Fonte: IPA

Famosa anche la sua interpretazione di Olivia Oyl, fidanzata di Popeye in Popeye, sempre della regia di Robert Altman. Non solo attrice, Shelley Duvall produsse anche alcune serie tv tra gli anni 1988 e 1993. Poi dal 2002 sulla sua carriera e sulla sua vita privata calò un lungo silenzio. L’attrice si prese una pausa dalla recitazione e dalla vita pubblica.

I problemi di salute e la morte

Poi, nel 2016, l’annuncio che ha fatto luce sulle motivazioni e sulle sofferenze della Duvall. Comunicò pubblicamente i soffrire di problemi mentali, collegati anche all’esperienza traumatica vissuta sul set di Shining. A crearle difficoltà fu soprattutto lo stile aggressivo del regista. Per esempio, proprio la scena dell’aggressione di Jack venne filmata per tre settimane, ogni giorno.

Tornò alle scene vent’anni dopo il ritiro, quando nell’ottobre 2022 recitò nel thriller The Forest Hills, scritto e diretto da Scott Goldberg. Si trattò della sua ultima apparizione. Shelley Duvall è morta l’11 luglio del 2024, nel sonno, per alcune complicazioni dovute al diabete nella sua casa di Blanco, in Texas.

’annuncio della scomparsa è stato dato da Dan Gilroy, suo compagno dal 1989. “La mia cara, dolce, meravigliosa compagna di vita e amica ci ha lasciato. Troppe sofferenze ultimamente, ora è libera. Vola via, bellissima Shelley”, ha detto Gilroy.