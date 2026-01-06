Diane Keaton avrebbe compiuto 80 anni, il tattoo dei figli è un dolce ricordo

Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

Il 5 gennaio 2026 Diane Keaton avrebbe compiuto 80 anni. L’attrice è morta poco prima di poter raggiungere il traguardo delle 80 candeline, lo scorso 11 ottobre. Ma continua a vivere nel ricordo di chi le ha voluto bene. Proprio nel giorno del suo compleanno, i figli Dexter e Duke hanno scelto di omaggiarla con un dolce tatuaggio e con una manicure che, senza dubbio, l’ironica diva del cinema avrebbe apprezzato.

Dexter e Duke, il tattoo dedicato alla mamma

Il 5 gennaio è il compleanno di Diane Keaton, l’attrice premio Oscar scomparsa lo scorso ottobre a 79 anni. In questo giorno così speciale, i figli hanno scelto di ricordarla in un modo davvero speciale. Così come mostrato dalla primogenita Dexter su Instagram, lei e il fratello Duke si sono tatuati due delle frasi più celebri della carriera della mamma attrice. Tratte da Io e Annie, il film di Woody Allen che valse a Keaton la tanto agognata statuetta d’oro.

“La Di Da” si legge sul polso della 30enne Dexter, accanto a un piccolo cuoricino. “Weird Old World” è la citazione scelta da Duke, 26 anni. È stata la stessa Dexter a mostrare i dolci tatuaggi, in un carosello che include anche una romantica foto scattata assieme alla madre sul ciglio di una scogliera. “Mi manchi mamma” si legge nella didascalia del post.

Lo stesso giorno, Dexter ha anche scelto di dipingere le proprie unghie di nero, con pois bianchi. Un altro omaggio alla madre e al suo stile iconico – Keaton indossava abiti a pois nella divertente commedia Perché te lo dice mamma. Il legame tra madre e figlia è sempre stato intenso. “Sono davvero grata di essere stata adottata da una donna così forte, bella e di talento” aveva scritto grata la figlia adottiva qualche anno fa.

Diane Keaton fu una mamma coraggiosa. A 50 anni già compiuti, scelse di adottare due bambini e crescerli da sola in anni in cui le madri single e mature non erano di certo ben viste. Dexter arrivò nel 1996, quando aveva appena pochi mesi; appena nato era anche Duke quando, nel 2001, divenne il secondo figlio dell’attrice.

Anche Sarah Paulson ricorda Diane Keaton

I figli Dexter e Duke non sono stati gli unici a voler imprimere sulla loro pelle un ricordo indelebile di Diane Keaton. Lo stesso ha fatto la sua più cara amica, Sarah Paulson. L’attrice 51enne si è recata dal tatuatore assieme agli amati figliocci, per omaggiare anche lei la grande compagna di avventure tatuandosene le iniziali, DK, sul polso.

“Oggi avresti compiuto 80 anni. Troppi sentimenti profondi da esprimere qui… – ha scritto Paulson su Instagram – Sono stata la persona più fortunata al mondo ad aver viaggiato, riso così tanto da piangere, guardato un milione e un film, pianto davvero e mangiato patatine fritte con te”. L’affetto per l’amica scomparsa è enorme: “Tu. Tu. Meravigliosa, unica, TU. Mi mancherai per sempre”.

Sarah Paulson fu la più cara ma non l’unica amica di Diane Keaton ad Hollywood. L’attrice è stata ricordata con grande affetto e nostalgia dai colleghi Al Pacino, Meryl Streep e Jack Nicholson. Non ultimo, Woody Allen, di cui Keaton fu la musa e il più grande amore.