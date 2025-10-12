IPA Diane Keaton

Hollywood (e il mondo intero) piange la morte di Diane Keaton, attrice e icona, scomparsa improvvisamente a 79 anni. La morte della diva – resa immortale da film come Io e Annie e Il Padrino – ha sconvolto tutti. A parlare un amico dell’attrice che, a distanza di ore dalla notizia, ha rivelato a People cosa sarebbe accaduto a Diane.

Diane Keaton, le cause della morte

Secondo le ultime notizie, Diane Keaton sarebbe morta a causa di una lunga malattia e non per un malore improvviso, come era stato ipotizzato inizialmente. “Il suo declino è stato improvviso, ed è stato straziante per tutti coloro che le volevano bene – ha svelato un amico a People -. È stato così inaspettato, soprattutto per una persona con tanta forza e spirito”. La fonte vicina alla famiglia di Diane – rimasta ovviamente anonima -, ha poi lasciato intendere che l’attrice fosse malata da diverso tempo: “Nei suoi ultimi mesi, era circondata solo dai suoi familiari più stretti, che hanno scelto di mantenere la massima riservatezza. Persino gli amici di lunga data non erano pienamente consapevoli di ciò che stava accadendo”.

La famiglia di Diane Keaton, tramite una nota ufficiale letta da un portavoce, ha chiesto privacy e silenzio in questo momento così difficile. “Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli e la sua famiglia ha chiesto il rispetto della privacy in questo momento di grande tristezza”, ha spiegato il portavoce.

L’attrice non si era mai sposata, ma aveva adottato due figli: Dexter, nel 1995, e Duke nel 2000. “Non pensavo che sarei mai stata pronta a diventare madre. La maternità non era un impulso a cui non potevo resistere. Era più un pensiero che coltivavo da molto tempo. Così mi sono buttata”, aveva rivelato tempo dopo.

I figli di Diane Keaton hanno rispettivamente 29 e 25 anni. Secondo alcune indiscrezioni nessuno era a conoscenza delle condizioni di salute della diva che avrebbe vissuto nel più stretto riserbo la malattia. Qualche tempo fa Diane aveva deciso – a sorpresa – di vendere la sua casa di Brentwood. Una proprietà situata in uno dei sobborghi più belli e lussuosi di Los Angeles, che l’attrice aveva ristrutturato, realizzando un sogno.

La battaglia di Diane Keaton contro il tumore

Qualche tempo fa l’attrice, con grande coraggio, aveva raccontato di aver combattuto contro un carcinoma basocellulare della pelle a soli vent’anni. Dieci anni dopo aveva ricevuto una nuova diagnosi, scoprendo un carcinoma squamocellulare. In entrambi i casi si era sottoposta a delicati interventi. “È una storia di famiglia – aveva svelato al Los Angeles Times -. Ricordo che mia zia Martha aveva un cancro alla pelle così grave che le hanno asportato il naso. Mio padre aveva un cancro basale della pelle e anche mio fratello. È complicato con questo tipo di tumore. Quando avevo vent’anni non ci facevo molta attenzione – aveva aggiunto – .Non facevo ricerche e non mi importava molto, ed è stato stupido perché mi ha perseguitata per tutta la vita adulta, anche di recente. Ho iniziato a proteggermi dal sole solo a 40 anni. Ecco perché bisogna mettere la protezione solare.”