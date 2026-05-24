La Ruota della fortuna, Gerry Scotti la sfida ma Sonia perde tutto

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IPA Gerry Scotti

Ad arrivare da campionessa nella puntata di domenica 24 maggio de La Ruota della Fortuna è Sonia, che nelle tre sere precedenti si era portata a casa quasi 50.000 euro. Le vittorie della futura professoressa sono state parecchie, ma c’è qualcosa che la concorrente non è riuscita a conquistare: il bottino del Maialino nel round del jackpot, e dietro c’è anche lo zampino di Gerry Scotti.

Gerry Scotti sfida la campionessa Sonia

Da quando La Ruota della Fortuna è tornata in tv, non c’è stato nessuno in grado di eguagliare i fasti delle edizioni del passato, nessun campione in grado di detenere il titolo se non per appena un paio di puntate. Sonia sembrava arrivata per cambiare le cose, trionfando per ben tre serate di fila, e senza lasciare alcuno scampo alla concorrenza.

Gerry Scotti è rimasto affascinato dall’intuito e dalla prontezza della giovane romana laureata in Lingue e si è più volte divertito a metterne alla prova il talento. Questa sera, l’ha sfidata a portarsi a casa l’ambito jackpot, perso per un soffio il giorno prima. Le intenzioni erano buone, ma le battute del conduttore hanno avuto l’effetto contrario e, agitando la campionessa, le hanno fatto di nuovo perdere l’ambita somma.

E non solo, alla manche successiva, più per sfortuna che per demerito, Sonia viene scalzata dai suoi rivali ed è costretta a rinunciare al titolo e tornare casa, seppur assieme ai quasi 50.000 euro accumulati nel corso della sua avventura televisiva.

Come funziona il jackpot

Il round del jackpot è una delle più avvincenti novità di quest’edizione de La Ruota della Fortuna. Introdotto lo scorso gennaio, ha come simbolo un simpatico Maialino, presente su due spicchi della ruota. Il maialino salvadanaio cresce di puntata in puntata, accumulando il denaro riportato sullo spicchio su cui si ferma il concorrente di turno.

Il bottino è a dir poco ricco, ma portarlo a casa non è di certo facile. Per vincere il valore accumulato nel maialino, infatti, ai concorrenti è richiesto non soltanto di vincere il round, ma anche l’intera puntata. Se manca la vittoria conclusiva, il jackpot resta nel salvadanaio, continuando a crescere nella puntata successiva.

A trionfare a La Ruota della Fortuna è Carlotta

Per Sonia, che era riuscita a tenersi stretto il ruolo di campionessa per ben tre puntate di fila, questa è stata una puntata sfortunata: la simpatica romana non ha perso soltanto il jackpot, ma anche il posto. Nuova campionessa de La Ruota della Fortuna è la bella Carlotta da Muggia, vicino Trieste, la cui vittoria non è stata tuttavia priva di imprevisti.

Se Carlotta giunge fino alla ruota delle meraviglie è per merito altrui. La fisioterapista friulana si avvale dell’errore del concorrente che la precede, che sbaglia la definizione per una sola lettera. Correggendo la svista del rivale, la 33enne si aggiudica un posto nella puntata del giorno dopo e la possibilità di tentare il tutto e per tutto nel round finale.

Peccato però che la sua manche veda susseguirsi un “passo” dopo l’altro. Carlotta, infine, indovina appena un tabellone su tre e, senza possibilità di scelta, deve accontentarsi di una singola busta da 5.000 euro, da aggiungersi agli altrettanti guadagnati nel corso della puntata. Poteva andare meglio, ma anche peggio…