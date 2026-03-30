La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti punzecchia Can Yaman: “A Sanremo sembrava uno sgombro”

Puntata ricca di colpi di scena e battute quella di domenica 29 marzo: Gerry Scotti ha stuzzicato Can Yaman, mentre Samira ha preso le sue difese

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IPA Gerry Scotti

Anche domenica 29 marzo Gerry Scotti è entrato nelle case degli italiani con una nuova puntata de La Ruota della Fortuna: un appuntamento ormai irrinunciabile nel fine settimana, pronto a tenere compagnia agli spettatori con continui colpi di scena. La partita ha visto sfidare il campione in carica Calogero, dentista di Catania, Alessandro di Scandicci, esperto di sicurezza informatica, e Chiara da Milano, project manager.

La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti e il messaggio sulla pace

Come ogni sera Gerry Scotti è entrato in studio sulle note dei Fortuna Five, invitando tutti a ballare. Non senza dimenticare un bel messaggio: “Buona domenica delle Palme! Avete preso l’ulivo? Mai come quest’anno ce n’è bisogno, noi abbiamo delle simbologie che poi ci dimentichiamo. Speriamo che gli uomini di buona volontà in tutto il mondo diano un senso vero alla parola pace, ma questo non è il mio lavoro, il mio lavoro è intrattenervi con un’ora di leggerezza”.

Il gioco è iniziato come di consueto con il “Giramondo”: indovina Calogero, che conquista i suoi primi 1.000 euro della serata. Il campione in carica continua a vincere con “Il Regno degli Animali” arrivando a 3.800 euro. Il “Round Musicale” viene invece indovinato da Alessandro, che proprio sul finale si aggiudica 2.000 euro.

Ma il “Round Jackpot” può cambiare tutto, visto che il maialino contiene ben 42.200 euro. Anche questa volta indovina Calogero, che però non se la sente di rischiare in cerca dello spicchio fortunato. Riesce ad arrivare a 6.100 euro, mentre nel frattempo lo sfidante Alessandro becca lo spicchio della Bancarotta, finendo la manche a zero. E nel maialino il jackpot aumenta, arrivando a 43.800 euro.

Gerry Scotti stuzzica Can Yaman

La partita continua con la manche “Se la sai raddoppi”, dedicata ai libri, a tema “I Pirati della Malesia”. Indovina Alessandro, che guadagna 2.500 euro, cifra che può raddoppiare indovinando il secondo tabellone, ma che non riesce ad azzeccare. La soluzione era “Sandokan e i suoi tigrotti”, ma il concorrente prende una cantonata azzardando con la parola “Tirapiatti”.

L’occasione è troppo ghiotta per Zio Gerry, che mette in piedi uno dei suoi soliti siparietti con Samira: “Ma tu ce lo vedi Can Yaman a dire: ‘A me lavapiatti, tiratemi anche le pentole!’ Ora mi slaccio la camicia”. Al grido di “Lavapiatti, conquistiamo Mompracem!” lo studio impazzisce tra risate e applausi, mentre Samira lo invita a ricomporsi: “Ma è impazzito?”.

Nulla però sembra fermare Scotti, che continua con le sue battute: “Quando ho visto Can Yaman a Sanremo tutto pieno d’olio sembrava uno sgombro e tutte le donne impazzivano per quello sgombro. Ma io cosa sono un palombo? Sono sott’olio”. Una volta concluso il siparietto Gerry ci tiene a precisare: “Ovviamente non ti stavamo prendendo in giro, solo che ci hai fatto veramente ridere: abbiamo stemperato e ti sei preso 2.500 euro”.

È il momento del “Round Expess”: a prendere lo spicchio fortunato è Alessandro, che con la risposta esatta così da salire a 6.500 euro, superando di poco il campione. Il “Triplete” non cambia gli equilibri della gara: a guidare la partita è ancora Alessandro a 7.500 euro, seguito da Calogero a 6.500 euro. Chiude Chiara a 2 mila euro, che dopo una partita sfortunatissima ci regalerà un colpo di scena all'”Ultimo Round”.

Il colpo di scena finale: Chiara diventa la nuova campionessa

A dare l’ultima soluzione è Chiara, che supera tutti guadagnando 8.800 euro e diventando la nuova campionessa. Come di consueto la serata si conclude ovviaente con “La Ruota delle Meraviglie”, dove la concorrente ha la possibilità di incrementare il suo bottino. La sfortuna però continua a perseguitarla: Chiara non riesce a dare nemmeno una risposta esatta, e si ritrova così con tre buste rosse.