La Ruota della Fortuna, Gerry si arrabbia con il campione per un errore clamoroso

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IPA Gerry Scotti

Mercoledì 6 maggio Gerry Scotti e Samira Lui sono tornati nell’access prime time di Canale 5 con una nuova puntata de La Ruota della Fortuna, il game show che continua a tenere compagnia agli spettatori tra gioco e momenti sempre più imprevedibili.

Quella andata in onda è una partita tutt’altro che lineare, ricca di colpi di scena e ribaltamenti improvvisi. E a lasciarsi trascinare dal gioco questa volta è anche Gerry Scotti che, davanti a una clamorosa esitazione del campione Alfonso, non riesce proprio a nascondere stupore e una certa amarezza.

“La Ruota della Fortuna”, il campione fa arrabbiare Gerry Scotti

Le serate televisive non sarebbero le stesse senza il consueto appuntamento con La Ruota della Fortuna. Anche nella puntata in onda mercoledì 6 maggio, Gerry Scotti accoglie in studio Samira Lui e i concorrenti della serata: il campione Alfonso e gli sfidanti Matteo e Cinzia.

Ed è proprio Alfonso a partire con una giocata decisamente fortunata. Nella manche dedicata al regno animale conquista sia lo spicchio della macchina sia il jolly, mettendosi subito in una posizione di vantaggio. A conquistare il tabellone, però, è Cinzia.

Il round musicale è invece dedicato a Sex Bomb e cambia rapidamente gli equilibri della partita. Dopo due bancarotte consecutive degli sfidanti, Alfonso prende il controllo del gioco e arriva a tentare la soluzione con pochissime lettere ancora mancanti.

A sorpresa, però, si blocca proprio su una parola. Un momento che accende immediatamente lo studio: la frase appare ormai chiarissima e il pubblico fatica a credere all’errore del campione.

“Ma cosa succede? C’è scritto! Ma cosa volete? Che vi diamo il bigliettino con la risposta?”, sbotta Gerry, visibilmente incredulo.

Una reazione che racconta bene anche il modo in cui il conduttore vive il gioco: segue ogni manche con partecipazione, si lascia trascinare dai tabelloni e finisce spesso per reagire quasi come fosse un concorrente aggiunto. Alfonso perde così la manche e lascia spazio a Cinzia.

“La Ruota della Fortuna”, Alfonso cede il titolo a Cinzia

Nonostante sia il campione in carica e abbia già preso confidenza con le dinamiche de La Ruota della Fortuna, Alfonso appare fin da subito piuttosto teso. Dopo l’errore nella manche musicale, la pressione aumenta ancora di più con il round del maialino, uno dei momenti più delicati della partita.

La manche, particolarmente combattuta, mette a dura prova i concorrenti ma alla fine è proprio Alfonso ad aggiudicarsi il montepremi del maialino, che si aggiunge anche alla macchina conquistata in precedenza. Una combinazione che potrebbe trasformarsi in una vincita importante in caso di accesso alla Ruota delle Meraviglie.

La partita, però, cambia ancora una volta direzione. Complice una bancarotta arrivata nel momento meno opportuno, Alfonso perde terreno proprio nel finale ed è costretto a cedere il titolo di campione a Cinzia, che ha ottenuto 11mila euro.

Alla ruota delle meraviglie, Cinzia deve confrontarsi con tre tabelloni a tema Dado. Riesce ad accendere di verde due buste su tre. Fortunatamente la busta legata al tabellone che non ha indovinato contiene solo 100 euro: la sua vincita finale è invece di 20mila euro.