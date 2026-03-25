La Ruota della Fortuna, la campionessa non ha rivali e Gerry e Samira ballano in studio

Gerry e Samira guidano una puntata piena di ritmo e leggerezza: Karen rimane ancora protagonista de "La Ruota della Fortuna"

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Ufficio stampa Mediaset Samira Lui e Gerry Scotti a La Ruota della Fortuna

Mercoledì 25 marzo Gerry Scotti e Samira Lui tornano nell’access prime time di Canale 5 con una nuova puntata de La Ruota della Fortuna, il game show che continua a tenere compagnia al pubblico tra gioco, intrattenimento e momenti imprevedibili.

A sfidarsi questa volta sono la campionessa Karen, pronta a difendere il suo titolo, e i due sfidanti Elia ed Elena, determinati a metterla in difficoltà a colpi di lettere e intuizioni. Una puntata frizzante in cui, tra uno spicchio e l’altro della ruota, Gerry e Samira si lasciano andare anche a un balletto.

“La Ruota della Fortuna”, Gerry e Samira ballano con Bad Bunny

La serata di Canale 5 non sarebbe la stessa senza il suo appuntamento fisso con La Ruota della Fortuna. Gerry Scotti, padrone di casa sempre più rodato, si conferma uno dei volti più solidi dell’intrattenimento televisivo, perfettamente a suo agio alla guida dello show.

Lo si capisce subito nella puntata di mercoledì 25 marzo: entrando in studio sulle note di Hotel California, il conduttore mostra una sintonia ormai evidente con i Fortuna Five. Li ringrazia con commozione, confessando anche un piccolo retroscena: non sa mai quale brano suoneranno in apertura, ed è per questo che tiene sempre un fazzoletto in tasca.

Ma non solo: Gerry dimostra di avere un occhio attentissimo, notando persino il cambio di pettinatura di due componenti della band: “Mi accorgo di tutto”, scherza.

L’affiatamento si vede anche con Samira Lui, sua compagna di viaggio, che scende in studio con un abito rosso acceso e accompagna il pubblico tra i vari tabelloni senza rinunciare a qualche scambio ironico con il conduttore.

Il momento clou arriva però con il round musicale: il protagonista è Bad Bunny e, quando il brano viene indovinato, i Fortuna Five si lasciano andare a una performance che richiama proprio una delle hit del cantante portoricano. Un ritmo contagioso che finisce per coinvolgere tutti in studio.

Così anche Gerry e Samira, uno accanto alla ruota, l’altra al tabellone, si lasciano trascinare, improvvisando qualche passo di danza che conquista il pubblico.

Karen sbaraglia gli sfidanti e vola alla Ruota delle Meraviglie

La puntata è stata tutt’altro che semplice per i due sfidanti Elia ed Elena, alle prese con una serie di imprevisti e qualche sfortuna di troppo. Per gran parte della gara è Karen a tenere il controllo, grazie a una buona dose di intuito ma anche ai numerosi “bancarotta” e tiri mancini che frenano gli avversari.

Nel finale, però, arriva un piccolo colpo di scena: durante il round express Elena riesce a conquistare il tabellone e ad accorciare le distanze, avvicinandosi al montepremi della campionessa.

Non basta, però, a ribaltare la situazione: Karen si conferma campionessa e conquista l’accesso alla Ruota delle Meraviglie.

Il tema dei tre tabelloni della Ruota delle Meraviglie è il sapone. Karen riesce ad accendere di verde solo una delle tre buste, portando a casa una vincita piuttosto contenuta: mille euro. Una cifra non altissima che, però, si aggiunge al montepremi accumulato nel corso della serata e della puntata precedente, permettendole di raggiungere un totale di 86.800 euro.