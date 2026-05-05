Chiara Ferragni, il look con tocco mannish per il primo weekend a Forte dei Marmi

L'estate sembra essere già iniziata, quantomeno quella di Chiara Ferragni: l'imprenditrice digitale ha inaugurato il mese di maggio con un weekend in Versilia, e per l'occasione ha ovviamente sfoderato il meglio del proprio armadio

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Chiara Ferragni

Con il sole alto nel cielo ed una leggera brezza marina, il primo weekend di maggio ha ufficialmente aperto le porte alla bella stagione versiliese e, come da tradizione, Chiara Ferragni non poteva che essere presente. Per il suo ennesimo ritorno a Forte dei Marmi, il primo della primavera/estate 2026, l’imprenditrice digitale più glamour di tutte ha preferito ai soliti, prevedibili toni pastello un’estetica più decisa, sofisticata e dal forte retrogusto maschile. Analizziamola nei dettagli insieme.

Chiara Ferragni, il primo look della stagione in Versilia è “a la garçonne”

È sempre meno difficile immaginare l’estate, ora che le giornate sono più lunghe ed i raggi del sole molto più caldi ed insistenti. Specie quando ci si concede un fine settimana fuori porta con il mare come destinazione: è stata esattamente questa la strategia di Chiara Ferragni, che insieme agli affetti si è concessa il primo soggiorno in Versilia della stagione.

L’occasione, ovviamente, si è rivelata buona per lei per fare ciò che da sempre sa fare meglio: dettare tendenza. Cuore dell’outfit sfoggiato tra le vie del centro e i vialetti dell’Augustus Hotel & Resort è stato un blazer color beige, dal taglio particolarmente oversize, firmato The Frankie Shop. Perfettamente in sintonia con il mood generale, al di sotto del capo spiccava una classica camicia Oxford celeste, di Ralph Lauren, a contrasto.

La struttura rigida del capospalla dal piglio mannish, poi, era sapientemente smorzata da un paio di shorts in denim di Levi’s, rigorosamente con orlo a taglio vivo, in richiamo a quello stile vagamente californiano che da sempre fa parte del suo DNA.

Ai piedi, invece, la scelta è ricaduta su di un paio di mocassini marroni senza tallone firmati Saint Laurent, attualmente sulla vetta delle tendenze scarpe della primavera.

Non sono mancati, com’è ovvio, nemmeno alcuni clamorosi accessori capaci di fare la differenza: mentre un cappellino in paglia di Zara aggiungeva all’ensemble un tocco “street-chic”, ecco una maxi bag nera di Chanel prendersi prepotentemente tutta la scena. Parliamo di un pezzo vintage, a condire il look con una nota di lusso senza tempo.

Insomma, questo primo weekend a Forte dei Marmi della regina delle influencer non è stato semplicemente un momento di relax, ma una vera e propria dichiarazione di intenti fashion: sembra che l’estate che verrà sarà come mai prima all’insegna del power dressing, con i tipici capisaldi del guardaroba dell’uomo che diventano i migliori alleati della femminilità moderna. Staremo a vedere.

Chiara Ferragni a Forte dei Marmi in dolce compagnia: chi c’era davvero con lei

Archiviato una volta per tutte il triste capitolo del Pandoro-Gate, sulla vita di Chiara Ferragni sembra essere finalmente tornato il sereno: a Forte dei Marmi con lei, insieme alle amiche del cuore ed ai suoi due bambini, c’era anche un uomo misterioso. Ma non così tanto: stiamo parlando di Jose Hernandez, il giovane imprenditore colombiano che le ha rubato il cuore, regalandole un inizio 2026 del tutto inaspettato.

Le voci in merito al loro avvicinamento risalgono ai primi di marzo, quando i due erano stati beccati nel bel mezzo di una romantica passeggiata in quel di Milano, e per il momento tutto sembra procedere a gonfie vele: a mancare è solo l’annuncio ufficiale sui social, ma abbiamo ragione di credere che ciò non avverrà.