Chiara Ferragni, l’abito chemisier con tocco western in vacanza a Forte dei Marmi

Chiara Ferragni in vacanza a Forte dei Marmi ha confermato le tendenze moda più forti dell'estate 2025, ed una in particolare: è western revival. Tutto sul suo look country

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Fonte: IPA Chiara Ferragni

Inizia in totale armonia e serenità l’estate 2025 di Chiara Ferragni: la regina delle influencer ha deciso di trascorrere il ponte del 2 giugno a Forte dei Marmi, da sempre uno dei suoi luoghi del cuore, in dolce compagnia. Nonostante la storia con Giovanni Tronchetti Provera sia da poco naufragata nella sua vita non manca certo l’amore, seppur in altre forme: in Versilia con lei c’erano infatti i suoi più cari amici, tra cui Veronica Ferraro e il marito Davide Simonetta, che diventeranno genitori a breve. Inutile dire come tale occasione si sia dimostrata proficua per indossare i primi look estivi, i quali hanno contribuito in maniera importante alla messa a fuoco delle tendenze più forti di stagione.

Chiara Ferragni a Forte dei Marmi ufficializza la tendenza western per l’estate 2025

Una manciata di giorni al mare sono stati sufficienti a Chiara Ferragni per sfoggiare una perfetta sequela di bikini di tendenza nell’estate 2025, ma non solo: oltre a quello in stampa vichy, il due pezzi nero dalle linee minimal ed il modello animalier, a saltare all’occhio sono stati i look da spiaggia dell’imprenditrice digitale.

In particolare a catturare l’attenzione sarebbe stato l’abito chemisier nero enfatizzato da alta cinta marrone borchiata, non esclusivamente perché ha fornito un’idea sfiziosa in merito a come coprire il costume con stile, ma anche perché non ha fatto altro che confermare con forza la moda western per la calda stagione attualmente al suo preludio.

Di recente si era infatti visto l’universo del fashion cavalcare in direzione ovest con il clamoroso ritorno in passerella di frange, suede, camicie a scacchi, texani e cappelli da cowboy – primi responsabili nella denominazione dell’estetica in oggetto come cowboy-core – a rendere realtà un autentico western revival. A dimostrazione di ciò le collezioni viste in pedana a Parigi, Londra, Milano e New York, accompagnate dalle apparizioni ad alto tasso di glamour di celebrities del calibro di Beyoncé, Bella Hadid e, adesso, Chiara Ferragni.

L’ultimo post su Instagram della prima influencer italiana, un carosello ricordo della splendida vacanza a Forte dei Marmi appena conclusasi, è infatti introdotto proprio dall’outfit di gusto country: protagonista del look l’abito camicia scuro, con colletto alla coreana, da ora in avanti capo prediletto da ogni fashionista presente tra i suoi followers (anche) per andare al mare.

Chiara Ferragni nel cast di “Ballando con le Stelle”: cosa sappiamo

Rientrata velocemente a Milano dopo la mini parentesi in Versilia, Chiara Ferragni sarebbe già ripartita, questa volta in direzione Lisbona. Un periodo molto ricco e sicuramente pieno di soddisfazioni il suo, che troverà il suo culmine probabilmente nel mese di settembre: il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, durante La Vita in Diretta dello scorso 2 giugno ha svelato che l’imprenditrice digitale di Cremona sarebbe prontissima ad entrare nel cast della prossima edizione di Ballando con le Stelle. A farle da partner sulla pista da ballo potrebbe essere Pasquale La Rocca, amatissimo ballerino professionista. Sarà tutto vero? Non ci resta che attendere per scoprirlo.