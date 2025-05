Beyoncé, il look da cowgirl diventa ad alta seduzione

Beyoncé incanta sul palco con un look total denim tra suggestioni western, sensualità teatrale e vibrazioni urbane da cowgirl contemporanea

Fonte: IPA Beyoncé

Beyoncé ha proposto un outfit di grande impatto (a cui ci ha abituato nel corso dell’ultimo anno e mezzo) per l’undicesima tappa del suo tour Cowboy Carter. Sul palco del MetLife Stadium (New Jersey), la popstar ha sfoggiato un look total denim dal sapore western, dove femminilità e stile urbano si incontrano con un tocco seducente.

L’outfit, firmato Telfar, comprendeva un body e chaps in denim tempestati di cristalli, abbinati a stivali Santoni, occhiali da sole e un cappello da cowboy, il tutto completato da un lungo trench coordinato in denim.

Il risultato è un ensemble che unisce l’estetica western a un’allure contemporanea, conferendo al look un’alta carica seduttiva senza rinunciare a un mood glamour.

Beyoncé infiamma il palco con un look total denim firmato Telfar

Un look pensato su misura da Telfar che fonde il denim più iconico con un’estetica high fashion da red carpet. Il trench coat, lungo fino ai piedi e decorato con microcristalli, si apre teatralmente sul davanti per svelare un body ultra aderente in denim stampato paisley: un omaggio rielaborato alla bandana da cowgirl.

I chaps, anch’essi in denim lavorato con strass, disegnano la silhouette e giocano con il movimento del corpo. Il risultato è un denim couture, che alterna superfici opache e brillanti, enfatizzando la tridimensionalità e la texture del materiale in una visione pienamente scenografica.

Il body con chaps in jeans: sensualità e stile western

Il fascino del completo di Beyoncè risiede anche nei tagli, che bilanciano sapientemente copertura e seduzione. Il body stretch avvolgeva la silhouette, con una zip anteriore che seguiva i contorni del corpo, mentre i chaps a vita alta lasciavano intravedere buona parte delle cosce, creando un effetto vedo-non-vedo molto sensuale.

La giacca lunga, lasciata aperta sul davanti, esalta questo gioco di linee: dove manca tessuto si scopre pelle, accentuando le curve in modo deciso. Il look gioca sulla tensione tra coperto e scoperto, dosando audacia e glamour in modo molto deciso.

Fonte: IPA

Stivali Santoni e cappello da cowboy: gli accessori chiave del look

Anche gli accessori contribuiscono a definire l’anima cowgirl dell’outfit. Il cappello da cowboy nero a tesa larga è l’elemento chiave che rilancia il tema western della mise. Beyoncé lo porta con disinvoltura, conferendo un’aria da vera cowgirl metropolitana. Anche gli occhiali da sole con montatura dorata aggiungono un tocco glam che illumina lo sguardo.

Ai piedi, la star ha scelto stivali in pelle firmati Santoni, dal tacco alto e punta affusolata: un dettaglio lussuoso che ben sposa l’attitudine audace dell’insieme. Questi elementi completano il total look, giocando sul contrasto tra il mito del West e la modernità cosmopolita.

La cowgirl contemporanea secondo Beyoncé: tra glamour e identità streetwear

Il risultato finale è un look che mescola radici Western e influenze urbane. La collaborazione con Telfar (marchio newyorchese Black-owned di culto) infonde allo stile un’impronta streetwear contemporanea. In questo modo, Beyoncé trasporta l’iconografia rurale nel cuore di una performance pop: fantasie bandana e accessori cowboy rimandano a dive country-pop, mentre il denim total look e i dettagli scintillanti parlano la lingua delle passerelle metropolitane.

Ne nasce una cowgirl moderna, in cui l’heritage rurale delle icone country si fonde con i tratti audaci dello street style contemporaneo, in un equilibrio decisamente seducente.