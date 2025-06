Lila Moss, il look con mini short e stivali texani è un omaggio allo stile di Kate Moss

Lila Moss sfoggia un look da cowgirl urbana al party parigino di Beyoncé: mini short, stivali texani e una borsa Prada da capogiro in omaggio a Kate Moss

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

IPA Lila Moss

Un party firmato Beyoncé a Parigi, l’ultimo show della Cowboy Carter Tour, una pioggia di ospiti stellari e poi lei: Lila Moss, che entra in scena con un look da cowgirl urbana che sembra preso in prestito direttamente dal guardaroba della madre. Mini short strappati, stivali texani, canotta nera e borsa muccata: è la perfetta incarnazione dello stile grunge-chic che ha reso iconica Kate Moss. Ma con un tocco Gen Z che la rende già inconfondibile.

Lila Moss, il look è un omaggio allo stile di Kate Moss

Lila, 22 anni e già musa di molte maison – da Miu Miu a Richard Quinn – ha scelto un look semplice, ma studiato fin nei dettagli. Non servono lustrini o silhouette couture quando hai nel DNA la capacità di trasformare un paio di jeans in una dichiarazione di stile. E così, alla festa parigina in onore dell’ultima data di Beyoncé, la figlia di Kate ha fatto parlare di sé più di una passerella.

Il look di Lila Moss è una lezione di stile senza sforzo. I mini short in denim dal taglio vivo e leggermente sfilacciato sono l’elemento chiave: un pezzo che richiama immediatamente il mood festivaliero, ma anche certi scatti iconici anni ’90 della madre, con le gambe nude e il trucco appena accennato. La canotta nera, basica e attillata, scopre spalle e décolleté con quella naturalezza che solo chi è cresciuta tra servizi fotografici e backstage può indossare con tanta nonchalance.

Ai piedi, stivali texani in suede nero con punta affusolata e tacco basso. Un classico reinterpretato in chiave cittadina, perfetti per ballare tutta la notte ma anche per scattare il paparazzo perfetto fuori dal party. Il tutto completato da una borsa effetto mucca Prada da 4.600 euro, in pell stampata: un vezzo ironico, divertente, che spezza il rigore monocromatico e richiama esplicitamente l’estetica cowgirl lanciata da Beyoncé nel suo tour.

E se il beauty look è low-key – capelli raccolti e make-up leggero – è perché Lila Moss non ha bisogno di effetti speciali. Il suo stile parla da sé. E lo fa con un linguaggio familiare, quasi nostalgico: quello della madre Kate Moss, regina indiscussa dell’estetica “effortless”, capace di trasformare ogni uscita al supermercato in un’ispirazione di moda.

IPA

Da Kate a Lila: la nuova cowgirl è figlia d’arte

In questa uscita notturna parigina, Lila Moss dimostra di conoscere molto bene la grammatica dello stile ereditato. Ma lo rilegge secondo le sue regole. L’omaggio a Kate Moss non è solo nei capi, ma nel modo in cui li indossa: sguardo sicuro, pose naturali, e quella leggerezza disarmante che rende tutto estremamente credibile.

Non è la prima volta che Lila gioca con il denim e con l’immaginario country. Già durante la London Fashion Week, nel backstage di Tommy Hilfiger, l’avevamo vista con jeans larghi e camicia annodata. E in più occasioni ha dichiarato quanto ami mescolare pezzi vintage (molti rubati dall’armadio della mamma) con accessori contemporanei. In questo caso, l’influenza del Cowboy Carter Tour è evidente, ma rielaborata con il tocco personale di chi, pur camminando sulle orme di una leggenda, sta costruendo una propria identità stilistica.

Il look sfoggiato al party parigino è solo l’ultimo esempio di come Lila stia riscrivendo lo stile “heroin chic” degli anni ’90 in chiave post-Z. Meno provocazione, più ironia. Meno sigaretta in mano, più accessorio furbo. La sua cowgirl non cavalca nel deserto, ma danza sotto i neon di Parigi, con una borsa animalier e un paio di stivali da mille e una notte.

Tra gli ospiti della serata anche Kelly Rowland con un abito arancio aderente, Cardi B e Jay-Z, che ha raggiunto Beyoncé sul palco per un duetto esplosivo su Crazy in Love e Drunk in Love. Ma tra paillettes, colpi di scena e star internazionali, l’occhio dei fotografi è caduto su quella ragazza dai tratti delicati e il look spavaldo, che – proprio come sua madre trent’anni fa – sembra nata per far parlare di sé.