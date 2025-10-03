Kate Moss ci ricasca: paparazzata ubriaca alla Paris Fashion Week

IPA Kate Moss ubriaca

Il lupo perde il pelo ma non il vizio: l’ex top model Kate Moss, tanto affascinante quanto irrequieta sotto tutti i punti di vista, nonostante sia uscita da anni dalle dipendenze, da sua stessa ammissione, ogni tanto ci ricade e viene paparazzata in stati decisamente alterati. Gli ultimi scatti compromettenti, in occasione della Paris Fashion Week, dove Kate è di casa, la ritraggono barcollante all’uscita da una discoteca, mentre fatica a stare in piedi e deve reggersi al braccio dell’accompagnatore.

Tanto è bastato per fare il giro del web e scatenare mille illazioni: “Kate c’è ricascata”, “Eccola di nuovo ubriaca”. Vero è che la settimana della moda è fitta di party, cene e aperitivi, e per una che ha smesso totalmente di bere da anni, basta davvero un calice per finire KO. Ma Kate, purtroppo, non si toglierà mai di dosso l’etichetta di modella ribelle e viziosa, non solo per via delle sue relazioni turbolente (con Depp finirono a processo per aver distrutto la suite di un albergo, proprio a Parigi) ma anche del famoso scandalo del 2005, quando fu paparazzata mentre sembrava sniffare cocaina. Foto che le valsero il soprannome di “Cocaine Kate” e le fecero perdere diversi contratti e collaborazioni.

Oggi Kate giura di aver smesso con gli eccessi, di condurre una vita super healthy, di aver messo la sua salute, fisica e mentale, al primo posto. D’altronde le primavere sono ormai 51 e sul corpo si leggono tutti i “peccati”, difficile sfangarla come a 20. Kate lo sa bene, e per una che ancora vive di immagine e bellezza, si è dovuta per forza “limitare”. Ogni tanto, però, la caduta è dietro l’angolo e la lupacchiotta ricade negli antichi vizietti. Ma chi siamo noi per giudicare?