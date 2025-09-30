Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Dopo New York, Londra e Milano è ora il turno di Parigi di presentare al mondo le collezioni dedicate alla prossima stagione: a partire dal 29 settembre fino al prossimo 7 ottobre le strade della Ville Lumière si riempiranno come da tradizione di star, volti noti dello spettacolo, cantanti e modelle provenienti da ogni angolo del globo soltanto per assistervi. Ad aprire le danze, nella prima giornata dell’evento, è stata Saint Laurent con un epico fashion show proprio ai piedi della Tour Eiffel. La platea pronta ad accoglierlo? Una nutrita folla di ex top model in tiro, composta da Carla Bruni, Kate Moss ed Eva Herzigovà.

Carla Bruni, Kate Moss ed Eva Herzigovà, il vero fashion show da Saint Laurent era ai piedi della pedana

Ci siamo: anche la Paris Fashion Week è ufficialmente iniziata. Dopo aver detto addio nel modo giusto al grande Giorgio Armani, l’attenzione delle star — e del resto del mondo, a dire il vero — è ora puntata sui defilé parigini. A capitanare la marcia modaiola è stata Saint Laurent, tra le prime maison a sfilare nel corso della prima giornata. Radunando tra le prime file un ricchissimo parterre stellare, la prestigiosa casa di moda francese ha riservato a presenti e non un imperdibile fashion show prima di tutto in front row.

Se è vero che le protagoniste di diritto delle passerelle dovrebbero essere le creazioni della Primavera/Estate 2026, la riuscita dell’intento è stata duramente messa alla prova da alcune ex top model sedute in prima fila: stiamo ovviamente parlando di Kate Moss, Carla Bruni e Eva Herzigovà le quali, con i loro look très chic, sono riuscite a calamitare l’interesse generale.

L’ex première dame di Francia per l’occasione ha scelto un outfit di gusto bohémien, contrassegnato da un abito sottoveste in georgette di seta scelto in una speziatissima tonalità autunnale, un cappotto midi in ecofur color caramello e degli stivali al ginocchio in vernice nera, il tutto proprio del marchio parigino fondato nel 1962.

Più che un semplice look una miscela esplosiva delle tendenze più in voga per l’autunno 2025, insomma, dal sensualissimo quanto sofisticato slip dress, già protagonista dello street style a partire dalla scorsa estate e ora grande must have della mezza stagione, al Faux fur coat — che volendo essere precisi pareva essere una citazione a quello iconico indossato da Carrie Bradshaw in Sex And The City — fino ai cuissardes.

Erano le stesse, caldissime e di tendenza, le nuance dominanti nella sofisticata mise di Eva Herzigovà: per assistere allo spettacolo la supermodella ceca ha scelto l’eleganza senza tempo della gonna midi, scelta in arancione, e le ha reso onore abbinandovi una blusa color ocra in seta a collo alto. Interrompevano la scala cromatica dei guanti in pelle color ciliegia, un tocco sicuramente classy ma anche frizzante e moderno.

È andata sul classico Kate Moss, che si è seduta accanto alle sue colleghe di nero vestita: a guidare il look era un maxi blazer da uomo, a doppio petto e con tanto di revers satinati a contrasto, caposaldo della moda del momento. Completavano il tutto delle mules a punta in vernice nera e degli occhiali da sole squadrati, pronti a riparare lo sguardo della diva dai flash abbaglianti.