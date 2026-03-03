Kate e Lila Moss, look coordinati per mamma e figlia alla Paris Fashion Week 2026

Kate Moss e sua figlia Lila sono approdate nella Città dell'Amore e delle Luci per dominare (ancora una volta) la scena della moda: tutto sui loro look perfettamente abbinati alla Paris Fashion Week 2026

Kate e Lila Moss, look coordinati per mamma e figlia alla Paris Fashion Week 2026
Tale madre, tale figlia: un detto antico, ma che decisamente oggi trova continuità in Kate e Lila Moss. Dalla fashion icon degli anni Novanta per eccellenza ad una indiscussa fashion icon contemporanea: come sappiamo la ventitreenne sta seguendo passo per passo le orme della madre, tanto che alla sua giovane età è già riuscita a calcare passerelle del calibro di Fendi, Miu Miu, Versace e chi più ne ha più ne metta.

Mamma e figlia non sono soltanto due gocce d’acqua, nell’aspetto e nel fascino, legate dalla stessa vocazione per la moda, ma prima di tutto anime affini e inseparabili. Non è affatto raro avvistarle insieme, tanto che attualmente si trovano entrambe a Parigi per presenziare alla fashion week autunno-inverno 2026/2027. Paparazzate al loro arrivo nella Città delle Luci, è stato letteralmente impossibile non notare i loro look perfettamente coordinati. Vediamoli insieme nei dettagli.

Kate Moss, slip skirt metallica con tocco sartoriale a Parigi

Ad accomunare le tenute casual-chic delle due dive è senza dubbio la medesima attitudine al minimalismo: vediamo in foto Lila Moss vestire con grande raffinatezza una gonna sottoveste argentata, midi e dalla linea scivolata, un capo essenziale ma certamente dal notevole impatto visivo mantenuto al centro della scena grazie ad una semplice t-shirt nera ed uno spesso blazer dello stesso colore.

Sono neri anche i collant e le décolleté, contrassegnate da una trama puntinata ton sur ton, appena percettibile, così come gli occhiali da sole e la borsetta portata a spalla.

Kate e Lila Moss, i look abbinati mamma-figlia alla Paris Fashion Week 2026
Parliamo dunque di un outfit che rimane tutto sommato pulito, per quanto studiato nei minimi dettagli ed attento alle tendenze, che sebbene di matrice pseudo-casual conserva una certa eleganza di fondo.

Il black and white secondo Lila Moss: il look casual alla Paris Fashion Week 2026

Ed ecco che, appena dopo un attimo, compare anche Lila Moss nei pressi dell’Hotel Ritz Carlton in Place Vendôme. Lo charme è lo stesso della madre, impareggiabile nella sua aura effortless: questa volta non in passerella ma per le strade di Parigi, si vede la top model darci la sua personale interpretazione del black and white attraverso dei pantaloni bianchi a gamba dritta e a vita bassa abbinati a t-shirt basica, che a loro volta contrastano con un cappotto nero e strutturato scelto in misura midi.

Kate e Lila Moss, i look abbinati mamma-figlia alla Paris Fashion Week 2026
Anche in questo secondo caso è nera pure la It Bag, esattamente come lo sono gli occhiali da sole, la collana con maxi pietra centrale e le scarpe, per essere precisi degli ankle boots in pelle dal tacco non troppo alto.

Mamma e figlia ci offrono insomma due diverse declinazioni del medesimo stile, ma in qualche modo parallele, che rappresentano per filo e per segno la loro intesa naturale e che inaugurano il loro approdo alla Settimana della Moda Parigina nel modo più dolce. Non ci resta che attendere per scoprire quali altre sorprese ci attendono.

