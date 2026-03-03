Kate e Lila Moss, look coordinati per mamma e figlia alla Paris Fashion Week 2026

Kate Moss e sua figlia Lila sono approdate nella Città dell'Amore e delle Luci per dominare (ancora una volta) la scena della moda: tutto sui loro look perfettamente abbinati alla Paris Fashion Week 2026

Tale madre, tale figlia: un detto antico, ma che decisamente oggi trova continuità in Kate e Lila Moss. Dalla fashion icon degli anni Novanta per eccellenza ad una indiscussa fashion icon contemporanea: come sappiamo la ventitreenne sta seguendo passo per passo le orme della madre, tanto che alla sua giovane età è già riuscita a calcare passerelle del calibro di Fendi, Miu Miu, Versace e chi più ne ha più ne metta.

Mamma e figlia non sono soltanto due gocce d’acqua, nell’aspetto e nel fascino, legate dalla stessa vocazione per la moda, ma prima di tutto anime affini e inseparabili. Non è affatto raro avvistarle insieme, tanto che attualmente si trovano entrambe a Parigi per presenziare alla fashion week autunno-inverno 2026/2027. Paparazzate al loro arrivo nella Città delle Luci, è stato letteralmente impossibile non notare i loro look perfettamente coordinati. Vediamoli insieme nei dettagli.

Kate Moss, slip skirt metallica con tocco sartoriale a Parigi

Ad accomunare le tenute casual-chic delle due dive è senza dubbio la medesima attitudine al minimalismo: vediamo in foto Lila Moss vestire con grande raffinatezza una gonna sottoveste argentata, midi e dalla linea scivolata, un capo essenziale ma certamente dal notevole impatto visivo mantenuto al centro della scena grazie ad una semplice t-shirt nera ed uno spesso blazer dello stesso colore. Sono neri anche i collant e le décolleté, contrassegnate da una trama puntinata ton sur ton, appena percettibile, così come gli occhiali da sole e la borsetta portata a spalla.

Parliamo dunque di un outfit che rimane tutto sommato pulito, per quanto studiato nei minimi dettagli ed attento alle tendenze, che sebbene di matrice pseudo-casual conserva una certa eleganza di fondo.

Il black and white secondo Lila Moss: il look casual alla Paris Fashion Week 2026

Ed ecco che, appena dopo un attimo, compare anche Lila Moss nei pressi dell’Hotel Ritz Carlton in Place Vendôme. Lo charme è lo stesso della madre, impareggiabile nella sua aura effortless: questa volta non in passerella ma per le strade di Parigi, si vede la top model darci la sua personale interpretazione del black and white attraverso dei pantaloni bianchi a gamba dritta e a vita bassa abbinati a t-shirt basica, che a loro volta contrastano con un cappotto nero e strutturato scelto in misura midi.

Anche in questo secondo caso è nera pure la It Bag, esattamente come lo sono gli occhiali da sole, la collana con maxi pietra centrale e le scarpe, per essere precisi degli ankle boots in pelle dal tacco non troppo alto.

Mamma e figlia ci offrono insomma due diverse declinazioni del medesimo stile, ma in qualche modo parallele, che rappresentano per filo e per segno la loro intesa naturale e che inaugurano il loro approdo alla Settimana della Moda Parigina nel modo più dolce. Non ci resta che attendere per scoprire quali altre sorprese ci attendono.