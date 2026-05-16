Basta pieghe plastiche e onde perfette: la bella stagione ci vuole spettinate, e felici. Il punto di riferimento? Kate Moss, con le sue lunghezze stropicciate ad arte e super rock. Come si replicano e con quali prodotti

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Getty Images Kate Moss

Diciamocelo: nessuna al mondo varcherebbe mai la soglia di casa spettinata, a meno che non sia Kate Moss a farlo. Lì, allora, cambierebbe tutto. E in un istante. Ebbene, volendoci ragionare sopra lei lo ha fatto, non solo di recente ma sin dagli albori della sua luminosa carriera da modella: le sue onde stropicciate ad arte hanno definito un’era nei primi anni Duemila — rigorosamente in combo ad un tratto di kajal nero sugli occhi ad effetto sbavato — e si accingono ora a farlo per la seconda volta in vista dell’estate 2026. Vediamo come e perché.

Tutte pazze per i “Kate Moss Hair”: cosa sono e i prodotti essenziali per replicarli

È decisamente ora di ammetterlo: iniziavamo tutte ad essere un po’ sature di quella dittatura imposta dalla rigorosa clean girl. Millenials e Gen Z hanno passato anni ad escogitare metodi infallibili per fissare i cosiddetti “baby hair”, a testare un gel dopo l’altro, a lucidare ciocche grazie ad oli e prodotti ad hoc con un’accuratezza millimetrica, rincorrendo uno chignon tanto perfetto da sembrare finto. Ma è arrivato il tempo della liberazione: l’estate 2026 ci vuole felici e spettinate, non come se ci fossimo appena alzate dal letto ma con un non so che di nostalgico. E super cool.

Il verdetto dei saloni e dei social è unanime: la tendenza assoluta della calda stagione saranno i Kate Moss Hair. Sì, anche a distanza di anni dall’apice della sua carriera, la supermodella britannica più iconica di sempre detta ancora legge in fatto di stile. D’altronde vi sono personalità del mondo dello spettacolo che con la loro sola esistenza sanno lasciare il segno, e lei è una di quelle.

Basta pieghe perfette, onde plastiche e scriminature fatte con il righello, d’ora in poi si celebra la studiata imperfezione, quell’attitudine rock-chic e un filo ribelle che pare urlare: “mi sono svegliata così, e sono favolosa”.

Ma di che si tratta, esattamente? In soldoni della versione più chic concepibile dalla mente umana dei capelli da “giorno dopo”. Parliamo di uno styling morbido, di onde imperfette, dal volume naturale ed il finish volutamente sgualcito: un look che a primo acchito sembra effortless ma che, in realtà, è semplicemente studiato nei minimi dettagli.

Non è certo trasandatezza, sia chiaro, piuttosto una sofisticata nonchalance, quel punto immaginario collocabile a metà strada tra casual e ultra glamour. Il taglio perfetto per ottenere un risultato da manuale si struttura su scalature fluide e dinamiche, il leggendario layering, insomma, progettato appositamente per regalare movimento naturale persino ai capelli più fini.

Una tendenza, questa, che arriva con un tempismo invidiabile, proprio quando quell’aura patinata — e assolutamente tossica — che ha spopolato per anni sta finalmente crollando: i mesi più caldi dell’anno dopotutto sono all’orizzonte, e la chiave del successo risiede nell’imperfezione.

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Secondo gli esperti ci troviamo di fronte ad un hairstyle che dà il meglio di sé sui capelli lunghi e sottili, condizione in cui risulta più semplice creare movimento e volume: il consiglio è quello di alternare ferro arricciacapelli e waver, così che le onde non risultino troppo uniformi.

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La piega andrà infine lavorata con le mani, stropicciata leggermente, ed uno spray texturizzante leggero o una lacca soft finiranno il lavoro per noi.