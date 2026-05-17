Tra pixie cut estremi e mullet super rock, tutti i tagli corti più coraggiosi da provare per l’estate 2026

Tagliare o non tagliare? Questo è il dilemma, ma lo scenario delle tendenze capelli dell'estate in arrivo ha le idee chiare: tutti i look più corti e audaci da prendere in considerazione, e rispettivi beauty essentials

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Getty Images Bianca Balti

Possiamo anche iniziare a tremare, perché il panorama delle tendenze capelli dell’estate 2026 non sembra accettare compromessi: coloro che sono ancora alla ricerca di un cambiamento radicale per la propria immagine, perciò, saranno ben felici di apprendere che la parola d’ordine della stagione calda sarà una sola, e cioè audacia. Le tanto apprezzate mezze misure finiranno molto presto in secondo piano per fare spazio a geometrie nette, ispirazioni punk anni Settanta/Ottanta rilette in chiave moderna, e scalature estreme.

Che si tratti di sopravvivere ad un festival sotto il sole cocente o ad una notte improvvisata in riva al mare, i tagli corti del momento si propongono come un inno al coraggio, al carattere, alla forza e il tutto con un pizzico di irriverenza che non guasta. I classici caschetti dall’allure bon-ton che hanno dominato i rigidi mesi invernali sono da considerarsi oramai un lontano ricordo: è arrivato il momento di dare la priorità alla libertà assoluta, alla massima praticità, e questo è possibile soltanto grazie a look che si asciugano all’aria mentre si modellano nello stesso arco di tempo, per giunta.

Del resto quando le temperature salgono all’improvviso la voglia di leggerezza cresce, e non esiste modo migliore per rispondere a questa esigenza se non puntare su hairstyle freschi e sbarazzini. Pronta a scoprire le soluzioni più coraggiose da prendere in considerazione per dare una svolta rock al tuo stile di sempre? Perché stiamo per dartele.

Pixie cut, il più estremo tra i tagli corti estremi

Per l’estate 2026 il celeberrimo pixie cut si spoglia di ogni dolcezza, per mostrarci il suo lato più graffiante: la versione presto di tendenza prevede perimetri cortissimi, quasi rasati in prossimità dei lati, e una parte superiore texturizzata con ciocche sfilate pronte a puntare verso l’alto.

Da abbinare a una micro-frangia dritta o ad un ciuffo spettinato, questo taglio estremo promette di mettere in primo piano lo sguardo e gli zigomi, proponendosi come la scelta perfetta per chi cerca un look minimalista, fresco e a manutenzione zero sotto il solleone.

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Mullet corto, per sole anime rock

Rock e grintoso, il mullet continua la sua seconda epoca di gloria e si accorcia drasticamente in vista dell’estate 2026: la versione corta evoluta di quest’anno mantiene le classiche lunghezze sfilate sulla nuca, ma riduce i volumi laterali al minimo, creando un contrasto netto e asimmetrico. La parte superiore della testa, invece, adesso vive di movimento dinamico grazie all’ausilio della frangia sfilata.

Parliamo di un taglio che esprime il massimo del suo potenziale abbinato ad una texture spettinata e naturale, l’ideale, insomma, per chi ha capelli mossi o leggermente crespi e desidera mettere fine al tipico rapporto conflittuale che ne consegue facendo del loro caratteristico volume un assoluto punto di forza.

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Bixie cut, che è la via di mezzo che piace

Per chi proprio non riesce a scegliere tra l’eleganza del classico pixie e la ribellione del mullet, la risposta della calda stagione 2026 rima con bixie. Parliamo di un taglio ibrido che unisce i lati cortissimi e puliti del primo a una nuca più lunga e frastagliata, che è invece caratteristica del mullet.

Il risultato? Un look incredibilmente versatile, dall’anima rétro ma dal sapore contemporaneo, che lascia protagonisti i lineamenti quando si gioca con lo styling: rigorosamente all’indietro libera il volto, mentre l’effetto bagnato, all’occorrenza, conferisce un tocco di sensualità. La parte migliore? Si adatta senza alcuno sforzo apparente anche a capelli mossi e ricci, parola di Zendaya.

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Caschetto scalato, comunque elegante ma inaspettatamente leggero

Chi ha detto che il caschetto sia già pronto a levare le tende? Il taglio dei tagli resta, e per l’estate 2026 assume addirittura nuove forme, molto più leggere: ecco quindi che assume scalature inedite, iniziando finalmente a distinguersi per un perfetto equilibrio tra eleganza senza tempo, movimento fluido e massima leggerezza.

Una volta abbandonate — perlomeno momentaneamente — le geometrie rigide e i contorni geometrici netti, la sua nuova direzione estiva sembra voler abbracciare lo stile effortless chic, pensato nell’ottica di valorizzare la texture naturale del capello e garantire immensa freschezza nelle giornate più calde.

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Tucked bob, il carré che c’è ma non si vede

Fermi tutti, l’universo capelli ha espresso il suo verdetto definitivo (o forse no?) per la stagione calda 2026: se c’è un taglio destinato a dominare, dai saloni di bellezza ai feed social, questo è senza dubbio il cosiddetto tucked bob. Più che una semplice sforbiciata geometrica, l’amatissimo caschetto da infilare dietro le orecchie rappresenta una vera e propria dichiarazione di stile a coniugare minimalismo chic e massima praticità. Sì, anche e soprattutto al mare.

Abbiamo a che fare con un hairstyle corto che non impone lunghezze rigide: le ciocche, tagliate generalmente ad altezza mento o clavicola, vengono portate con disinvoltura dietro i padiglioni auricolari e la sua magia risiede tutta nell’architettura dello “styling”.

Il suo successo sta infatti nella sua totale indipendenza da piastre e phon, che diventano autentici nemici durante le giornate più afose. Che si tratti di un liscio perfetto o di beach waves asciugate al vento — o al massimo trattate con texturizzanti al sale marino, naturale si intende — il risultato resta impeccabile. Inoltre, liberando collo e tempie, è lui la scelta più strategica e fresca per combattere il caldo senza rinunciare all’ordine.

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Taglio a la garçonne con riga laterale? Trés chic!

Ed ecco poi che il mondo dell’hairstyling, in vista dei mesi più caldi dell’anno, inizia a celebrare anche un ritorno all’eleganza parigina più autentica, ma con un tocco di audacia contemporanea in aggiunta. Se le scorse stagioni hanno visto il dominio di carré geometrici e scalature di gusto anni Novanta, l’estate che verrà proverà a proporre un nuovo protagonista: l’intramontabile taglio à la garçonne con riga laterale. Un look senza dubbio audace, fresco ma soprattutto “très chic”.

Di chiara ispirazione maschile, questo hairlook che sprizza personalità da ogni fibra punta ovviamente tutto sullo styling: come anticipato a fare la differenza è la riga laterale, recentemente tornata sulla vetta delle tendenze capelli in auge sui tagli lunghi, in questo caso da portare netta e possibilmente anche ad effetto bagnato, su piega liscia o in combo ad onde sinuose.

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