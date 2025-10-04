Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

iStock Il taglio corto più amato del 2025

L’autunno 2025 ha il suo taglio di capelli protagonista, e a sorpresa (o forse no), è un grande classico che si reinventa: il pixie cut. Non è un semplice taglio di capelli, è una dichiarazione di intenti. Un colpo di forbice che libera il viso, esalta i lineamenti e regala un’allure di sicurezza e fascino androgino. Se in passato era sinonimo di un’eleganza à la Audrey Hepburn o della ribellione rock di Winona Ryder, oggi il pixie si declina in mille versioni, tutte fresche, moderne e incredibilmente cool.

Pixie cut, una tendenza che conquista

Un’ossessione che dilaga sui social, da TikTok a Instagram, e che trova le sue muse ispiratrici nelle icone di stile più amate del momento. E, dobbiamo ammetterlo, questo ritorno in grande stile ci piace, e molto. A confermare questa tendenza in maniera inequivocabile è Pinterest che, nel suo Fall Trend Report 2025, mette nero su bianco l‘ascesa del pixie cut tra la Generazione Z. I dati parlano chiaro: le ricerche per “pixie chic” sono aumentate del 2.435%, mentre il “pixie bob asimmetrico” segna un +1.119%.

La personalizzazione è la chiave: spopolano varianti come il “pixie cut castano scuro” (+946%), il “pixie biondo miele” (+1.892%) e il nostalgico “pixie cut anni ’90” (+724%). Questa varietà dimostra come non esista un solo modo di portare il pixie, ma infinite interpretazioni che si adattano a ogni stile e personalità. Le passerelle e lo street style non fanno che confermare: il pixie dell’autunno 2025 è versatile. C’è il “bixie”, quel taglio ibrido tra il pixie e il bob che mantiene una certa morbidezza sulle lunghezze, perfetto per chi non se la sente di osare un corto estremo. E poi c’è il pixie più classico, cortissimo sulla nuca e più lungo sulla parte superiore, da spettinare ad arte per un look “effortlessly chic”. Le più audaci possono optare per versioni texturizzate, con frange sfilate o ciuffi laterali importanti, che giocano con volumi e asimmetrie.

A dettare tendenza sono, come sempre, le celebrity. Attrici come Florence Pugh e Emma Stone hanno di recente sfoggiato pixie cut impeccabili, dimostrando come questo taglio possa essere allo stesso tempo elegante e sbarazzino. Anche la modella Iris Law ne ha fatto la sua firma di stile, con un pixie corto e texturizzato che esalta i suoi lineamenti. E l’ultima, in ordine di tempo, a cedere al fascino del corto è stata la supermodella Bianca Balti. Apparsa alla Milano Fashion Week di settembre, ha lasciato tutti a bocca aperta con un nuovo taglio che è la quintessenza del pixie moderno: un “soft crop”, come è stato definito. Non una sforbiciata netta e geometrica, ma un taglio morbido, sfilato, quasi un pixie cresciuto che segue la texture naturale del capello. La sua non è solo una scelta estetica, ma un simbolo di forza e rinascita, un modo per riappropriarsi della propria immagine con coraggio e autenticità. Vedendola, è impossibile non pensare a quanto un taglio di capelli possa essere liberatorio, un gesto potente che incarna perfettamente lo spirito del tempo e l’ossessione della Gen Z per un look che sia, prima di tutto, espressione di sé.

Ma perché proprio ora? In un’epoca che celebra l’individualità e la rottura degli schemi, il pixie cut si fa portavoce di un desiderio di libertà e di autenticità. È un taglio che non nasconde, ma che anzi mette in primo piano il viso, lo sguardo, l’espressione. È una scelta di carattere, che comunica sicurezza e voglia di distinguersi.

Come prendersene cura a casa: i prodotti e i tool giusti

Mantenere un pixie cut impeccabile anche a casa è più semplice di quanto si pensi. Il segreto sta nell’utilizzare i prodotti e gli strumenti giusti, che permettono di giocare con lo styling e di mantenere il taglio sempre fresco e definito. Per prima cosa, investite in uno shampoo e un balsamo volumizzanti. Un pixie cut vive di texture e volume, quindi è fondamentale partire da una buona base lavante che dia corpo ai capelli senza appesantirli. Ottimi per questo scopo sono prodotti come il Bain Volumifique di Kérastase o, per un’opzione più accessibile, lo shampoo Volume Injection di Redken, entrambi studiati per dare sostegno e leggerezza ai capelli fini.

Offerta Kerastase Shampoo Bain Volumifique

Offerta Redken Shampoo Volume Injection

Per dare struttura prima dell’asciugatura, una mousse è fondamentale. La Mousse di Wella è perfetta per dare corpo e tenuta flessibile. In alternativa, per un effetto più “vissuto” e da “secondo giorno”, uno spray al sale marino come il This is a Sea Salt Spray di Davines è l’ideale da vaporizzare sulle radici e lunghezze.

Wella IMI Nutricurls Boost Bounce mousse

Davines This is a Sea Salt Spray

L’asciugatura è un momento chiave. Utilizzate un phon a temperatura media e, con le dita, lavorate i capelli in tutte le direzioni per creare movimento e volume naturale.

Offerta BaByliss Asciugacapelli MADE IN ITALY Smooth Pro

Per uno styling più definito, potete aiutarvi con una spazzola piccola e tonda per sollevare le radici e modellare le punte.

Termix Spazzola tonda capelli corti

Ed ora, il prodotto chiave per lo styling del pixie. Per un look spettinato e dall’effetto opaco, la TIGI Bed Head Manipulator Matte è un classico intramontabile che permette di separare le ciocche e dare una tenuta flessibile. Per chi desidera più definizione e una texture controllata, la Tecni.ART Flex Depolish di L’Oréal Professionnel è una pasta destrutturante perfetta per creare look “messy-chic”.

TiGI Bed Head Manipulator Matte

Per fissare il tutto senza creare l’effetto “casco”, serve una lacca leggera e spazzolabile. La Session Spray di Kevin Murphy offrono una tenuta affidabile ma impalpabile, che mantiene il movimento naturale dei capelli e si elimina con un colpo di spazzola.

Offerta Kevin Murphy Session Spray

Il consiglio in più: investi su un tool per lo styling! Una piastra per capelli di piccole dimensioni (slim) è un ottimo investimento. È utilissima per definire con precisione la frangia, un ciuffo laterale o per domare eventuali ciocche ribelli, garantendo un finish pulito e ordinato quando serve. Utilizza sempre un termoprotettore di ottima qualità (Ghd è una garanzia) ma non utilizzare troppo spesso fonti di calore per non rovinare i capelli.

Offerta Remington Pro ceramic piastra capelli corti

Con questi semplici accorgimenti, il vostro pixie cut sarà sempre perfetto, come appena uscite dal salone.

