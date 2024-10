Bianca Balti, taglio drastico dei capelli. Il pixie cut per affrontare la chemio

Bianca Balti taglia ancora i capelli: a distanza di un paio da settimane dal suo primo cambiamento drastico, quando è passata da una chioma lunghissima a un caschetto corto, la modella ha mostrato su Instagram il suo nuovo look, un pixie cut con cui affrontare i prossimi passi della terapia contro cancro ovarico al terzo stadio.

Bianca Balti, il taglio drastico

Ha voluto lasciarsi alle spalle la sua lunga chioma Bianca Balti, per affrontare con il giusto spirito le cure contro cancro ovarico al terzo stadio scoperto per caso qualche settimana fa. La modella solo un paio di settimane fa era passata da una chioma lunghissima a un caschetto corto. E per accogliere al meglio i cambiamenti che inevitabilmente porteranno le terapie ha deciso di tagliare ancora di più i capelli, mostrandosi su Instagram con un pixie cut cortissimo.

Così, dopo essersi sottoposta alla prima seduta di chemioterapia, ha deciso di optare per un taglio drastico, accompagnando gli scatti del suo nuovo look con l’emoji di una forbice.

Ancora una volta la top model non perde né il sorriso né l’approccio positivo alla battaglia contro la malattia, ricordando che in questo percorso la cosa più importante è fare “un passo alla volta”, diventato un mantra sui suoi profili social.

Da quando ha scoperto di dover combattere contro il cancro alle ovaie, Bianca ha deciso di condividere con i suoi fan il suo percorso, anche per infondere speranza a tutti quelli che la seguono. Il suo cammino è fatto di coraggio e determinazione: “Ho un lungo viaggio davanti, ma so che lo sconfiggerò. Per me stessa, per quelli che amo (le mie figlie sono in cima alla lista), e per tutti coloro che hanno bisogno di forza. Potete prendere in prestito un po’ della mia che ne ho un sacco”, aveva raccontato sul suo profilo Instagram.

Bianca Balti, il nuovo fidanzato e la voglia di vivere

Oggi Bianca Balti ha un nuovo motivo per combattere: da quando ha scoperto del cancro si è aggrappata con le unghie e con i denti alla sua vita. E con lo scopo di celebrare ogni momento sul suo account fa spesso capolino l‘hashtag #lavitaèbella, per non dimenticare mai che vale sempre la pena tenere la testa alta di fronte alla malattia.

“L’amore guarisce” ha scritto qualche giorno fa la modella a corredo di alcuni scatti con il suo nuovo fidanzato: si tratta di Alessandro Cutrera, pilota Ferrari Challenge, attualmente a Los Angeles insieme a lei. Nell’ultimo carosello la top model bacia il compagno, cammina con lei sulla spiaggia, cercando di vivere una vita più normale possibile.

Si tratta di una relazione appena sbocciata, visto che fino a qualche tempo fa accanto a Bianca Balti c’era Helly Nhmad, amico di Leonardo DiCaprio e proprietario di una galleria d’arte a Manhattan, con il quale aveva calcato il red carpet lo scorso maggio al Festival di Cannes.

“Sto cercando di vivere una vita più normale possibile“, aveva fatto sapere su Instagram, aggiungendo: “Finora, il cancro mi ha dato la possibilità di trovare la bellezza attraverso gli ostacoli della vita”.